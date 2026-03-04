Así es el once ideal más valioso de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana

La fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana arranca con una tensión máxima para cuatro clubes colombianos. No es solo el prestigio internacional lo que está en juego, sino la viabilidad de sus proyectos deportivos para el resto del año.
En llaves de eliminación directa a partido único, el país presenciará dos duelos determinantes: el superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios, y el choque de realidades ascendentes entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.
Estos enfrentamientos no solo miden fuerzas en el campo, sino también el músculo financiero de las plantillas para lo que viene. Los cuatro equipos realizaron inversiones significativas para reforzar sus nóminas, entendiendo que el acceso a la fase de grupos es el objetivo prioritario de la temporada. Solo son dos cupos.