Así es el once ideal más valioso de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana

La fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana arranca con una tensión máxima para cuatro clubes colombianos. No es solo el prestigio internacional lo que está en juego, sino la viabilidad de sus proyectos deportivos para el resto del año. Le puede interesar: A propósito del duelo con Millonarios, estos son los goleadores históricos de Nacional en la Sudamericana En llaves de eliminación directa a partido único, el país presenciará dos duelos determinantes: el superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios, y el choque de realidades ascendentes entre América de Cali y Atlético Bucaramanga. Estos enfrentamientos no solo miden fuerzas en el campo, sino también el músculo financiero de las plantillas para lo que viene. Los cuatro equipos realizaron inversiones significativas para reforzar sus nóminas, entendiendo que el acceso a la fase de grupos es el objetivo prioritario de la temporada. Solo son dos cupos.

Las llaves de los colombianos: entre el “Superclásico” y un buen presente deportivo

El calendario marca el pulso de la semana en el torneo internacional para los equipos colombianos. Este miércoles 4 de marzo, a las 7:30 p.m., el Estadio Atanasio Girardot será el escenario del choque entre Atlético Nacional y Millonarios. Por su parte, este jueves 5 de marzo, en el mismo horario, el Estadio Pascual Guerrero recibirá el compromiso entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, dos escuadras que llegan en un momento deportivo destacado. Los ganadores de las dos llaves pasarán directamente a la fase de grupos del torneo catalogado como la “segunda mitad de la gloria”, mientras que los otros dos perdedores se quedarán sin nada.

El “XI” más valioso de la fase preliminar: duelos de millones por solo dos cupos

Basado en las valoraciones de Transfermarkt, portal especializado en el mercado del fútbol, se configuró un equipo que refleja la jerarquía económica de los clubes implicados, liderado principalmente por los jugadores de Atlético Nacional y América de Cali. La alineación base es una 4-2-3-1. En la portería, Aldair Quintana (Atlético Bucaramanga) destaca con un valor de 800 mil euros, cifra que iguala a la de Jean Fernandes (América de Cali). La línea defensiva cuenta con una fuerte presencia del equipo antioqueño en las bandas: Andrés Felipe Román por derecha (1 millón de euros) y Samuel Velásquez por izquierda (900 mil euros). La zaga central la encabeza el defensa bogotano Andrés Llinás, único representante de Millonarios en este equipo, siendo el club con menos jugadores, tasado en 1.4 millones de euros, acompañado por el joven Simón García, valorado en 1 millón de euros.

El equilibrio y la explosión en ataque