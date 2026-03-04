x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así es el once ideal más valioso de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana

Con figuras como ‘Chicho’ Arango, Andrés Llinás y Yeison Guzmán, se conforma el once ideal y más valioso de los equipos colombianos en Copa Sudamericana. Un club aporta solo un jugador, ¿cuál es y de quién se trata?

  • Los jugadores de los cuatro equipos colombianos que jugarán esta fase preliminar de Copa Sudamericana, conforman el once más valioso. FOTO: Camilo Suárez y redes sociales de Millonarios y América de Cali
    Los jugadores de los cuatro equipos colombianos que jugarán esta fase preliminar de Copa Sudamericana, conforman el once más valioso. FOTO: Camilo Suárez y redes sociales de Millonarios y América de Cali
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana arranca con una tensión máxima para cuatro clubes colombianos. No es solo el prestigio internacional lo que está en juego, sino la viabilidad de sus proyectos deportivos para el resto del año.

Le puede interesar: A propósito del duelo con Millonarios, estos son los goleadores históricos de Nacional en la Sudamericana

En llaves de eliminación directa a partido único, el país presenciará dos duelos determinantes: el superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios, y el choque de realidades ascendentes entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Estos enfrentamientos no solo miden fuerzas en el campo, sino también el músculo financiero de las plantillas para lo que viene. Los cuatro equipos realizaron inversiones significativas para reforzar sus nóminas, entendiendo que el acceso a la fase de grupos es el objetivo prioritario de la temporada. Solo son dos cupos.

Las llaves de los colombianos: entre el “Superclásico” y un buen presente deportivo

El calendario marca el pulso de la semana en el torneo internacional para los equipos colombianos. Este miércoles 4 de marzo, a las 7:30 p.m., el Estadio Atanasio Girardot será el escenario del choque entre Atlético Nacional y Millonarios.

Por su parte, este jueves 5 de marzo, en el mismo horario, el Estadio Pascual Guerrero recibirá el compromiso entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, dos escuadras que llegan en un momento deportivo destacado.

Los ganadores de las dos llaves pasarán directamente a la fase de grupos del torneo catalogado como la “segunda mitad de la gloria”, mientras que los otros dos perdedores se quedarán sin nada.

El “XI” más valioso de la fase preliminar: duelos de millones por solo dos cupos

Basado en las valoraciones de Transfermarkt, portal especializado en el mercado del fútbol, se configuró un equipo que refleja la jerarquía económica de los clubes implicados, liderado principalmente por los jugadores de Atlético Nacional y América de Cali. La alineación base es una 4-2-3-1.

En la portería, Aldair Quintana (Atlético Bucaramanga) destaca con un valor de 800 mil euros, cifra que iguala a la de Jean Fernandes (América de Cali). La línea defensiva cuenta con una fuerte presencia del equipo antioqueño en las bandas: Andrés Felipe Román por derecha (1 millón de euros) y Samuel Velásquez por izquierda (900 mil euros).

La zaga central la encabeza el defensa bogotano Andrés Llinás, único representante de Millonarios en este equipo, siendo el club con menos jugadores, tasado en 1.4 millones de euros, acompañado por el joven Simón García, valorado en 1 millón de euros.

El equilibrio y la explosión en ataque

La zona de recuperación y creación muestra una mezcla de experiencia y juventud proyectada. El doble cinco está integrado por Jorman Campuzano (Atlético Nacional), con un valor de 2.2 millones de euros, y Josen Escobar (América de Cali), con 1.5 millones de euros.

En la generación de juego, Yeison Guzmán, fichaje de los “Escarlatas”, se sitúa con una valoración de 1.5 millones de euros. Los costados del ataque los ocupan Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) por derecha, tasado en 3 millones de euros, y Dylan Borrero por izquierda, con un valor de 1.8 millones de euros.

Finalmente, la punta de lanza de este equipo es Cristian ‘Chicho’ Arango. El delantero centro se consolida como “el jugador más caro del FPC”, con una ficha que alcanza los 6 millones de euros, cerrando así una nómina de alto nivel que pondrá a prueba su valor en los 90 minutos definitivos de esta noche.

También le puede interesar: Águilas vs. Nacional, uno de los partidos atractivos de la fecha 10 en la Liga Betplay-1 que ya está en juego

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida