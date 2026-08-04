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Rafael Poveda responde a periodistas y anuncia a Jaime Lombana en su defensa: “No me dieron derecho a la réplica”

El abogado penalista Jaime Lombana Villalba se unió al equipo de defensa de Rafael Poveda en el marco del proceso que enfrenta ante la Fiscalía General de la Nación y otros órganos judiciales por las denuncias en su contra.

  • Rafael Poveda emitió un tercer pronunciamiento por las denuncias de presunto acoso y abuso sexual en su contra. FOTO: Testigo Directo Editorial
    Rafael Poveda emitió un tercer pronunciamiento por las denuncias de presunto acoso y abuso sexual en su contra. FOTO: Testigo Directo Editorial
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El periodista Rafael Poveda emitió un tercer pronunciamiento por las denuncias en su contra por presunto abuso y acoso sexual. El director deTestigo Directo y del pódcast Más allá del silencio fue señalado por dos mujeres que manifestaron haber sido víctimas de presuntas vulneraciones a su intimidad en ámbitos profesionales y educativos.

Una de ellas fue Sofía Vela Mejía, una abogada que contó su testimonio a través del movimiento Yo te creo, colega, sobre un caso que habría ocurrido cuando ella tenía 29 años y participaba en un curso de presentación organizado por la productora de Poveda.

Vela explicó su denuncia mediante un video, mientras que Poveda publicó otro en el que sostuvo una llamada con Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino, quienes lideran el colectivo que acompaña a mujeres del gremio periodístico que optan por hacer públicos presuntos casos de violencia basada en género.

Precisamente, las periodistas se pronunciaron nuevamente este lunes y manifestaron que a Poveda se le brindaron todas las garantías para ejercer su derecho a la réplica. Además, aseguraron que le enviaron un cuestionario con 22 preguntas para que respondiera.

También indicaron que mantuvieron una conversación con Rafael Poveda vía WhatsApp el 27 de julio de 2026. Transcurridas 48 horas, hicieron pública la primera denuncia.

“(...) Con el fin de garantizar su derecho a presentar su versión de los hechos, ponemos a disposición este espacio para que, si lo considera pertinente, pueda enviarnos sus comentarios al correo yotecreocolega@gmail.com”, se lee en el chat que al parecer le enviaron a Poveda.

Nuevas declaraciones de Rafael Poveda

El director del pódcast Más allá del silencio publicó un nuevo video a través de sus redes sociales para manifestar su rechazo por las amenazas de muerte que ha recibido, al parecer, una de las mujeres vinculadas a este caso.

Respecto a las garantías de su derecho a defenderse, Poveda dijo que eso no ocurrió y que, pasadas las 10 de la mañana, recibió una llamada de las tres periodistas.

“Esa conversación de media hora quedó grabada y fue la que les di a conocer públicamente hace cuatro días. Durante la llamada manifesté que, para poder responder de manera seria y responsable, necesitaba conocer con precisión los hechos sobre los cuales se me pedía una explicación”, manifestó.

Según la versión de Poveda, durante esa llamada le indicaron que recibiría la transcripción de la grabación de los dos testimonios en su contra. “A las 2 de la tarde de ese mismo lunes recibí un cuestionario por escrito denominado ‘Derecho de réplica’”, añadió.

“Curiosamente, en el documento denominado ‘Derecho de réplica’ no recibí las transcripciones que ellas habían prometido. El primer testimonio fue resumido en tres párrafos. Y el segundo testimonio, correspondiente a Sofía Vela Mejía y con una duración cercana a los 21 minutos, fue condensado por las periodistas en dos párrafos”, aseveró.

Rafael Poveda concluyó informando que a su equipo de defensa se sumó el abogado penalista Jaime Lombana Villalba, quien en el pasado representó al expresidente Álvaro Uribe en diversos procesos judiciales.

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Preguntas y respuestas

¿Qué dijo Rafael Poveda sobre el derecho a la réplica que le ofrecieron las periodistas?
Rafael Poveda afirmó que no contó con las garantías suficientes para ejercer su derecho a la réplica. Según explicó, solicitó conocer con precisión los hechos que se le atribuían y esperaba recibir las transcripciones completas de los testimonios. Sin embargo, aseguró que solo recibió un cuestionario y resúmenes de las denuncias, por lo que consideró que no tuvo la información necesaria para responder de manera adecuada.
¿Qué respondieron las periodistas del colectivo Yo te creo, colega sobre el derecho a la réplica de Rafael Poveda?
Las periodistas sostuvieron que sí le brindaron las garantías para ejercer su derecho a la réplica. Indicaron que hablaron con él por WhatsApp el 27 de julio de 2026, le enviaron un cuestionario con más de 20 preguntas y le ofrecieron un espacio para que enviara su versión antes de hacer públicas las denuncias.
¿Por qué Rafael Poveda asegura que necesitaba las transcripciones de los testimonios?
Poveda afirmó que requería las transcripciones para conocer con exactitud los hechos que debía responder. Según su versión, los testimonios fueron resumidos en pocos párrafos y eso, a su juicio, no le permitió ejercer una defensa basada en el contenido completo de las denuncias.
¿Quién es el abogado que asumió la defensa de Rafael Poveda?
Rafael Poveda informó que su equipo de defensa ahora cuenta con el abogado penalista Jaime Lombana Villalba. Según la noticia, Lombana representó anteriormente al expresidente Álvaro Uribe Vélez en diversos procesos judiciales.
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