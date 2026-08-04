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Murió a los 34 años Allan Nascimento, luchador brasileño de MMA

El luchador se habría presentado recientemente en una competición en Las Vegas, Estados Unidos, donde sufrió una derrota ante Mitch Raposo.

  • Murió el luchador brasileño Allan Nascimento, a los 34 años, según informó la UFC. FOTO: Tomada de su cuenta de Instagram @allanpuroosso
    Murió el luchador brasileño Allan Nascimento, a los 34 años, según informó la UFC. FOTO: Tomada de su cuenta de Instagram @allanpuroosso
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
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El luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA) brasileño Allan Nascimento, que competía desde 2021 en la UFC, falleció el lunes a los 34 años, anunció la organización el martes.

“Nuestro amado luchador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía”, declaró UFC en sus redes sociales.

“Pese a los esfuerzos del equipo médico desplazado, su deceso fue constatado en la escena”, describió. El luchador brasileño había disputado su último combate el pasado 20 de junio en Las Vegas, una derrota contra el estadounidense Mitch Raposo.

Desde el inicio de su carrera acumulaba 22 victorias, 16 por sumisión, y siete derrotas. “Auténtico pilar a las puertas del Top 15, Nascimento siempre estaba junto a sus compañeros durante sus entradas al ring, manteniendo vínculos especialmente estrechos con el excampeón de peso ligero y actual detentor del titulo BMF, Charles Oliveira”, precisó la UFC.

Este último, también brasileño, le rindió homenaje en redes sociales, y declaró haber perdido “un hermano”. “Duele tanto. Te quiero para siempre, nunca serás olvidado”, declaró en Instagram.

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A Nascimento lo llamaban “Puro Osso”, que significa “puro hueso” y hace referencia a su contextura delgada. También cobró gran notoriedad por su nivel en el jiu-jitsu brasileño y por sus victorias por sumisión.

Su llegada a la UFC ocurrió en 2018, poco después de participar en el programa Dana White’s Contender Series, aunque su debut oficial en la organización se dio en 2021.

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De él también existen varios videos en redes sociales que muestran su destreza en este deporte y las victorias que consiguió frente a grandes rivales como Jake Hadley, Carlos Hernández, Jafel Filho y Cody Durden.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del deportista brasileño Allan Nascimento y descartar cualquier otra posible implicación en el caso.

Preguntas y respuestas

¿Quién era Allan Nascimento, el luchador de UFC que murió a los 34 años?
Allan Nascimento era un peleador brasileño de artes marciales mixtas (MMA) que competía en la categoría de peso mosca de la UFC desde 2021. Durante su carrera logró 22 victorias, 16 de ellas por sumisión, y siete derrotas. También era reconocido por su nivel en jiu-jitsu brasileño y por su apodo “Puro Osso”.
¿De qué murió Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC?
Allan Nascimento murió después de sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía, según informó la UFC. La organización indicó que fue encontrado inconsciente y que, pese a los esfuerzos del equipo médico, su fallecimiento fue confirmado en el lugar.
¿Cuándo fue la última pelea de Allan Nascimento en la UFC?
La última pelea de Allan Nascimento fue el 20 de junio en Las Vegas, donde perdió frente al estadounidense Mitch Raposo. Ese combate fue su más reciente aparición dentro de la organización antes de su fallecimiento.
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