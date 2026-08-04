SIC formula pliego de cargos contra Enel, AES y Celsia: habrían alterado precios en la Bolsa de Energía

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Enel, AES y Celsia por presuntas conductas que habrían limitado la libre competencia económica en el Mercado de Energía Mayorista, un componente clave en la formación del precio de la electricidad que pagan los colombianos.
Según la autoridad, la decisión es el resultado de una investigación con la que buscó establecer si determinadas actuaciones de estas empresas habrían tenido la capacidad de afectar el proceso competitivo mediante el cual se forma el precio de la energía en el mercado mayorista y, en consecuencia, el funcionamiento eficiente de uno de los sectores estratégicos para la economía colombiana.
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