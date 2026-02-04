Rectificación

El pasado 17 de diciembre de 2025, se publicó un artículo denominado: “La polémica lista al Senado de Roy Barreras: hay herederos de clanes, exfuncionarios de la UNGRD y hasta un quinterista cuestionado”. En la versión inicial de éste artículo, se mencionó que “Por otro lado, en el listado figura el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, investigado y suspendido por la Procuraduría por presuntas irregularidades durante la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor.” EL COLOMBIANO aclara de conformidad con el fallo de tutela del Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá del pasado 2 de febrero de 2026, que: no existe sanción ni decisión disciplinaria en su contra relacionada con los hechos reseñados en el contenido informativo y que dicho trámite disciplinario fue archivado.