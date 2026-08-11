Así avanza la recuperación de energía tras el terremoto: Chocó aún registra 20 % de afectación

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto afectó el servicio de energía en varias regiones del país. 24 horas después, los reportes muestran una reducción de las interrupciones, aunque el avance no ha sido igual en todos los departamentos. Según el balance entregado por XM, con corte a las 8:00 de la mañana de este martes 11 de agosto, en el Valle del Cauca la afectación pasó del 70 % registrado inicialmente al 18,5 %. En Caldas, Quindío y Risaralda, el porcentaje se redujo del 82 % al 20 %, mientras que en Cauca y Nariño pasó del 44 % al 5 %. Entérese: Sin luz, entre escombros y hospitales colapsados: así amanece Colombia tras el terremoto que deja más de 180 víctimas

El comportamiento en Chocó es diferente, la afectación inicial alcanzó el 100 % y, después de las labores de recuperación, se ubica en alrededor del 20 %. Las cifras permiten comparar el estado del sistema durante las primeras horas posteriores al terremoto con el balance de este martes.

En las zonas reportadas por XM se registra una reducción de la afectación, aunque todavía permanecen interrupciones que requieren trabajos de recuperación. Le puede interesar: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales

Informe de XM sobre el avance en la recuperación del servicio de energía en las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Foto: XM

En Cali, EMCALI reportó avances en la recuperación del servicio de energía. El suministro ya fue restablecido en Sameco y en unidades ubicadas sobre la calle 70, entre ellas Valdepeñas, Vegas del Río, Brisas de los Álamos y Álamos, así como en el barrio Villacolombia. Las cuadrillas continúan trabajando en el sector de la carrera 10A con calle 52, con prioridad en la atención de las instituciones de salud.

Qué pasó con la energía eléctrica después del terremoto

Durante la tarde del lunes, el Ministerio de Minas y Energía informó que el terremoto había provocado una reducción preliminar del 18 % en la demanda de energía del país, debido a interrupciones del servicio principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Conozca: Así fue el rescate de un hombre de 35 años que estaba bajo los escombros en Cali En ese momento, las autoridades y las empresas del sector revisaban el estado de la infraestructura eléctrica para determinar qué instalaciones habían resultado afectadas y cuáles podían volver a operar.

Durante las siguientes horas comenzaron a incorporarse nuevamente al Sistema Interconectado Nacional subestaciones, redes y otros componentes de la infraestructura eléctrica, de acuerdo con XM.

La recuperación explica la diferencia entre los primeros porcentajes reportados y el balance de este martes. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la afectación se redujo en más de 50 puntos porcentuales frente al primer reporte. En Caldas, Quindío y Risaralda disminuyó 62 puntos, mientras que en Cauca y Nariño la reducción fue de 39 puntos.

Chocó pasó de una afectación total a un porcentaje cercano al 20 %. Aunque el servicio se ha recuperado en buena parte del departamento, el porcentaje registrado por XM sigue siendo superior al de Cauca-Nariño y similar al del grupo conformado por Caldas, Quindío y Risaralda. XM señaló que los porcentajes son estimaciones construidas a partir de los reportes de los agentes del sector y que la recuperación continuará de manera progresiva. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . El operador también informó que seguirá coordinando las labores con el Ministerio de Minas y Energía, las empresas del sector y las entidades involucradas, mientras se trabaja en recuperar el servicio en las zonas que todavía presentan afectaciones. Siga leyendo: El reloj de la iglesia de Marinilla se quedó “congelado” justo cuando ocurrió el terremoto Bloque de preguntas y respuestas