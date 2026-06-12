Cambios en consulados de Miami y Houston para segunda vuelta: estas son las nuevas sedes

Hay cambios en algunos puestos de votación del exterior para la segunda vuelta presidencial, como los de Miami y Houston (EE. UU.). Los colombianos que viven en el extranjero se podrán acercar a los diferentes consulados para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, desde el lunes 15 de junio, según su hora local. De acuerdo con la Registraduría, un total de 1.414.661 colombianos podrán ejercer su derecho al voto en el exterior. De esos, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Estados Unidos tuvo 454.262 ciudadanos habilitados para votar en primera vuelta.

Puesto de votación en Miami: traslado al Watsco Center

En el caso de Miami, el puesto de votación fue trasladado al Watsco Center de la Universidad de Miami, ubicado en la 1245 Dauer Dr, Coral Gables, 33146. Esto aplicará para las elecciones anticipadas, entre el lunes 15 de junio y el domingo 21 de junio, y aquellos que se acerquen solo el 21 de junio. Le puede interesar: Guerra jurídica de Cepeda y Abelardo entró en fase aguda ¿quién gana? La ciudad de Coral Gables no dejó hacerlo en el mismo lugar que en la primera vuelta, por motivos de orden público; principalmente de tráfico y movilización de multitudes.

Y es que, para primera vuelta, el consulado tuvo una alta afluencia de votantes. Según un comunicado de la ciudad de Coral Gables, influyó que durante esa jornada se vieron “filas largas, reuniones grandes y alta ocupación del espacio público, lo que derivó en complicaciones de tráfico, preocupaciones por la seguridad de peatones y otros impactos operativos”. Además, la ciudad tuvo en cuenta que podrían presentarse mayores aglomeraciones por la celebración del mundial en Estados Unidos.

Puesto de votación en Houston: sedes para votos anticipados y el domingo

Por su parte, el consulado de Colombia en Houston informó a la comunidad colombiana que vive en los estados de Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas que podrán votar de forma anticipada en Houston entre el lunes 15 de junio y el sábado 20 de junio, de 8 a.m. a 4 p.m. Esto podrá hacerse en la dirección 6430 Hillcroft Ave, Houston, Texas, 77081. En el Metropolitan Multiservice Center, con la dirección 1475 West Gray en la misma ciudad, solo se habilitarán mesas de votación el domingo 21 de junio.

Ese día únicamente se podrá votar en la ciudad en la que el ciudadano esté inscrito, entre 8 a.m. y 4 p.m. Cabe aclarar que, aunque el Consulado pretendía mantener los mismos puestos de votación para segunda vuelta, hubo cambios “por razones de fuerza mayor”. Lea también: Ofensiva judicial contra De la Espriella por tener ciudadanía estadounidense; Constitución no lo prohíbe

En otras palabras, las votaciones anticipadas del lunes 15 de junio al sábado 20 de junio no podrán realizarse en la sede habitual del Consulado “por solicitud expresa de la administración del edificio”. Esto, por el “desorden presentado en la jornada del lunes 25 de mayo”. Tampoco serán en el Metropolitan Multiservice Center, a excepción de las mencionadas, “debido a actividades académicas y deportivas previamente programadas”. Le puede interesar: Un grupo de eurodiputados rechaza la injerencia de Trump en las elecciones colombianas y reclama “el derecho a elegir libremente”

El balance electoral de la primera vuelta en Estados Unidos