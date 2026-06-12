Cambios en consulados de Miami y Houston para segunda vuelta: estas son las nuevas sedes

Hay cambios en algunos puestos de votación del exterior para la segunda vuelta presidencial, como los de Miami y Houston (EE. UU.). Los colombianos que viven en el extranjero se podrán acercar a los diferentes consulados para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, desde el lunes 15 de junio, según su hora local.
De acuerdo con la Registraduría, un total de 1.414.661 colombianos podrán ejercer su derecho al voto en el exterior. De esos, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Estados Unidos tuvo 454.262 ciudadanos habilitados para votar en primera vuelta.