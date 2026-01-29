Registrador le respondió a Cambio Radical: el tarjetón de consulta presidencial se entregará si el votante lo pide

El registrador nacional, Hernán Penagos, definió y aclaró este jueves 29 de enero la hoja de ruta para la jornada electoral del próximo 8 de marzo, después de que hace unos días diera a conocer algunos cambios en el tarjetón para las próximas consultas presidenciales. Le puede interesar: En veremos participación de Cepeda en consulta: CNE aplaza decisión y crea comisión para estudiar su inhabilidad Y es que, tras una solicitud formal del partido Cambio Radical, el funcionario aclaró el procedimiento que deberán seguir los jurados de votación respecto a las consultas interpartidistas a la presidencia, diferenciándolas de los tarjetones de Senado y Cámara.

Penagos explicó que, si bien los jurados tienen la misión de entregar directamente las listas para el Congreso, su rol frente a las consultas presidenciales será estrictamente informativo. El ciudadano conservará la autonomía para decidir si desea participar en dichos procesos internos o no. “El 8 de marzo, los jurados entregarán dos tarjetas electorales, las de Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta electoral para las consultas y el ciudadano decide si votarla o no”, expresó el registrador este jueves ante los medios.

La postura y solicitud de Cambio Radical

Esta colectividad política, dirigida por Germán Córdoba, había manifestado su preocupación —en medio de algunas críticas— por el cumplimiento estricto de la normativa vigente, con miras a los próximos comicios.

El partido reclamó que solo se entregue el tarjetón de las consultas interpartidistas a quienes así lo pidan, evitando que se suministre de forma automática junto a las tarjetas de las elecciones legislativas.

“Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”, mencionó la organización política mediante un comunicado. De esta manera, en respuesta a la solicitud, la Registraduría encabezada por Penagos confirmó que los jurados solo informarán a la ciudadanía sobre la posibilidad de participar en la consulta presidencial, por lo que, en caso de que la pidan, entregarán el tarjetón renovado con el fin de salvaguardar la reserva de la intención de voto de los ciudadanos.

Capacitación de jurados y logística electoral: unificación de las consultas

Para garantizar que esta instrucción se cumpla de manera uniforme en todo el país, el tema será un eje central en la preparación de los 800 mil colombianos convocados para la jornada. Las capacitaciones iniciarán formalmente el 9 de febrero, instancia donde se impartirán las directrices sobre el manejo de los documentos electorales. Lea aquí: Alerta por estafa con falsos mensajes de jurado de votación para elecciones 2026 Durante una reunión entre Córdoba y Penagos, el director del partido reiteró la necesidad de que esta directriz sea socializada de manera formal con todas las organizaciones políticas, para que lo tengan presente a la hora de conocer los resultados de la consulta.

El objetivo, según ellos, es que la comunicación sea clara, precisa y uniforme durante el proceso de instrucción de los ciudadanos que servirán en las mesas. Por eso el registrador nacional puntualizó que, en los encuentros previos con los candidatos que integran las coaliciones presidenciales, ya se “socializó la dinámica del ejercicio”. Para facilitar la logística y la identificación por parte del electorado, todas las consultas interpartidistas estarán integradas en un mismo tarjetón, el cual estará disponible en cada mesa de votación bajo la premisa de solicitud expresa del votante.

