Alerta por estafa con falsos mensajes de jurado de votación para elecciones 2026

La cercanía de las elecciones legislativas de 2026 ha sido aprovechada por estafadores que envían mensajes falsos sobre supuestas designaciones como jurado de votación. Conozca cómo no caer en estos engaños.

    Mensajes de texto que notifican supuestas designaciones como jurado de votación con enlaces externos podrían ser intentos de estafa; la Registraduría recomienda consultar solo canales oficiales. FOTO: Camilo Suárez.
Andrea Lara
hace 6 horas
bookmark

A pocas semanas del inicio del calendario electoral de 2026, ciudadanos comenzaron a reportar en redes sociales la llegada de mensajes de texto que los notifican como supuestos jurados de votación e incluyen enlaces externos para consultar una presunta capacitación.

Conozca: ¡Ojo! Cómo saber si fue elegido jurado de votación en las elecciones de 2026

En uno de los SMS se lee: “Usted ha sido designado(a) como jurado de votaciones (...) consulte la fecha y lugar de capacitación”, seguido de un link desconocido. Sin embargo, este tipo de mensajes no corresponde a canales oficiales y podría tratarse de intentos de suplantación o robo de datos personales.

La recomendación de las autoridades es no ingresar a enlaces sospechosos ni entregar información personal, ya que estas estrategias suelen usarse para fraudes digitales o ‘phishing’.

Calendario electoral 2026

La alerta surge en medio del proceso previo a las elecciones nacionales. La Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el cronograma electoral mediante las resoluciones 2580 y 2581 de 2025.

Según el calendario, las elecciones al Congreso de la República se realizarán el 8 de marzo de 2026, mientras que la primera vuelta presidencial será el 31 de mayo de 2026.

Lea también: Consulta del Pacto Histórico: votó el 6,8 de los colombianos

Durante estas jornadas, miles de ciudadanos serán designados como jurados de votación, una función obligatoria que consiste en atender las mesas, verificar la identidad de los votantes, entregar tarjetones y realizar el conteo de sufragios.

¿Cómo saber si soy jurado de votación?

La única forma segura de verificar si fue designado es a través de canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil:

- Ingrese a la página web oficial de la Registraduría.

- Busque la sección Consulta de jurados de votación.

- Digite su número de cédula.

- El sistema le indicará si fue seleccionado, el puesto, la mesa y el cargo asignado.

También puede revisar listados publicados en universidades, empresas o sedes institucionales.

Si recibe mensajes con enlaces externos, no haga clic y repórtelos. Ante dudas, consulte directamente los canales oficiales.

