Habló la esposa del capitán a bordo del avión siniestrado en Norte de Santander: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Lucía Cabrera, pareja del piloto Miguel Vanegas, relató la angustia de la familia mientras esperan información oficial. El vuelo, con 15 personas a bordo, fue hallado siniestrado en Norte de Santander.

    Restos del avión de Satena hallado en zona rural del Catatumbo, Norte de Santander, donde murieron sus 15 ocupantes. FOTO: Miguel Galeano Molina.
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

Las horas de incertidumbre se convirtieron en duelo para la familia del capitán Miguel Vanegas Baquero, piloto del avión de Satena que desapareció el miércoles 28 de enero cuando cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Lucía Cabrera, su esposa, confirmó en diálogo con El Tiempo la angustia que viven mientras buscaban respuestas. “La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, dijo Cabrera, quien se dirigía a las instalaciones de Searca, compañía operadora de la aeronave, para intentar obtener información sobre lo ocurrido.

Vanegas tenía más de 10.000 horas de vuelo y una trayectoria de casi dos décadas en la aviación. Según relató su esposa, obtuvo su licencia en 1996 y desde 2008 trabajaba de forma continua con la empresa. “Lleva 18 años sin haber parado de trabajar”, contó.

El avión Beechcraft 1900, matrícula HK-4709, despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 a.m. y debía aterrizar en Ocaña cerca del mediodía. Sin embargo, perdió contacto con los radares a las 11:54 a.m., cuando sobrevolaba una zona entre Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

Lea también: Atención | “Todos fallecieron”: Gobierno confirma muerte de los 15 ocupantes de avión de Satena en Norte de Santander

Horas después, campesinos del sector ubicaron la aeronave siniestrada.

¿Quiénes más iban a bordo del avión?

A bordo viajaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes. Entre ellos se encontraban el representante a la Cámara por el Partido de la U, Diógenes Quintero Amaya; el neurocirujano Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón; el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía y su esposa, María del Carmen Díaz Rodríguez; así como la asistente del congresista, Natalia Cristina Acosta Salcedo, y la comerciante de Río de Oro María Torcoroma Álvarez Barbosa.

En la lista también figuraban Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anirley Julio Osorio, Karen Liliana Parales Vera, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, Carlos Salcedo y Maira Alejandra Sánchez Criado, varios de ellos reconocidos en sus comunidades por su actividad profesional y social en la región del Catatumbo y el sur del Cesar.

Como copiloto iba el capitán José Joaquín de la Vega, originario de Medellín. Piloto desde 1995 y tenía experiencia en Aerolíneas Centrales de Colombia.

Le recomendamos leer: La hipótesis y otros detalles del accidente del vuelo de Satena en el que murieron 15 personas

Pronunciamiento de las autoridades

Tras confirmarse el hallazgo de la aeronave siniestrada en zona rural de La Playa de Belén, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que los organismos de socorro llegaron con la expectativa de realizar rescates, pero no se encontraron sobrevivientes. “La aeronave se precipitó a tierra y, lamentablemente, no hubo sobrevivientes”, señaló en rueda de prensa.

Desde el momento en que se perdió contacto con el vuelo, Satena activó sus protocolos de emergencia y coordinó la búsqueda con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, entidad que ya inició las indagaciones para determinar las causas del siniestro.

Lea más: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo”: así fue el relato del campesino que encontró el avión siniestrado de Satena

El Partido de la U, por su parte, lamentó la muerte del congresista Quintero y destacó su liderazgo regional, mientras que el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y la Asociación Colombiana de Neurocirugía expresaron condolencias por el fallecimiento del doctor Peñaloza.

Este accidente aéreo se convierte en el segundo registrado en el país en menos de un mes, tras el ocurrido el 10 de enero en Paipa (Boyacá), donde murió el cantante Yeison Jiménez junto a miembros de su equipo.

