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Registraduría le respondió a Petro tras denuncia de supuesta suplantación de su hijo al votar en el exterior

Frente a los señalamientos del mandatario, la entidad electoral aclaró las competencias del proceso en el extranjero y blindó técnicamente la seguridad del escrutinio. Así fue la respuesta de la Registraduría.

  • La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió de forma categórica al presidente Gustavo Petro, quien denunció en redes sociales que su hijo, Andrés Petro, fue presuntamente suplantado al votar. FOTO: Getty y Registraduría Nacional
    La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió de forma categórica al presidente Gustavo Petro, quien denunció en redes sociales que su hijo, Andrés Petro, fue presuntamente suplantado al votar. FOTO: Getty y Registraduría Nacional
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Registraduría Nacional respondió formalmente al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario denunciara una presunta suplantación de identidad de su hijo, Andrés Petro, al momento de votar en el extranjero durante la jornada de la segunda vuelta presidencial que se llevaba a cabo durante este domingo 21 de junio.

Frente al reclamo, el cual hizo el presidente a través de las redes sociales, el órgano electoral aclaró el funcionamiento de la designación de jurados fuera del país y defendió, nuevamente, ante un cuestionamiento de Petro, la seguridad del sistema tecnológico.

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La denuncia presidencial en el exterior

El jefe de Estado utilizó su cuenta oficial de X para reportar la situación de su familiar, asegurando que cuando este acudió a las urnas, otra persona ya había sufragado en su lugar.

“Mi hijo Andrés Petro, que vive en el exterior, se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él”, indicó Gustavo Petro.

Y es que, según la versión del mandatario, a su hijo se le permitió ejercer el derecho al voto posteriormente, pero el diplomático a cargo de la mesa admitió irregularidades recurrentes.

“Le permitieron votar, pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto”, indicó el presidente Petro, quien además concluyó que en los puestos de votación “debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior”.

La contundente respuesta de la organización electoral y el escudo técnico ante críticas por formularios E-14

Ante los señalamientos sobre las mesas internacionales, la Registraduría Nacional fue contundente y desligó su responsabilidad directa en la selección de las mesas de votación fuera de Colombia.

“En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules”, indicó el órgano electoral como respuesta en la misma publicación del presidente este domingo.

La controversia escaló cuando el presidente Petro sugirió fallas de seguridad en los formularios E-14, argumentando la supuesta ausencia de la “estampilla de tiempo” y el “candado hash” en las bases de datos, lo que a su juicio permitiría alterar los resultados. Petro reiteró que “el registrador no contestó favorablemente” a su petición de restaurar dichos mecanismos.

En un comunicado difundido este 21 de junio de 2026, la Registraduría desmintió esos señalamientos y aseguró que ambos mecanismos permanecen activos dentro de los procesos de control. La entidad precisó que las marcas de tiempo están en los metadatos y en las bitácoras internas, accesibles para campañas, entes de control y auditores.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo la Registraduría sobre la denuncia de Petro por suplantación de voto?
La Registraduría respondió que el proceso electoral en el exterior es responsabilidad de los cónsules y defendió la transparencia del sistema de votación utilizado en las elecciones.
¿Hubo realmente suplantación del voto del hijo de Gustavo Petro?
Según la denuncia del presidente, habría ocurrido una posible suplantación en una mesa en el exterior. Sin embargo, la Registraduría no confirmó irregularidades en el sistema electoral.
¿Quién designa los jurados de votación en el exterior?
La Registraduría explicó que los jurados en el exterior son designados directamente por los consulados de Colombia en cada país.
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