Registraduría le respondió a Petro tras denuncia de supuesta suplantación de su hijo al votar en el exterior

La Registraduría Nacional respondió formalmente al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario denunciara una presunta suplantación de identidad de su hijo, Andrés Petro, al momento de votar en el extranjero durante la jornada de la segunda vuelta presidencial que se llevaba a cabo durante este domingo 21 de junio.
Frente al reclamo, el cual hizo el presidente a través de las redes sociales, el órgano electoral aclaró el funcionamiento de la designación de jurados fuera del país y defendió, nuevamente, ante un cuestionamiento de Petro, la seguridad del sistema tecnológico.
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