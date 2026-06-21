Tres personas capturadas por delitos electorales y otros 31 más por otras razones durante la jornada de segunda vuelta presidencial

Al menos tres personas han sido detenidas por presuntos delitos electorales, en medio de los comicios que se adelantan en el país durante este domingo 21 de junio, según informó la Fiscalía General de la Nación en su primer reporte de la jornada de segunda vuelta presidencial.
Los detenidos son un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), un votante que trató de sufragar por otra persona en Puerto Inírida (Guainía) y un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar).
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