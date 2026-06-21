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Tres personas capturadas por delitos electorales y otros 31 más por otras razones durante la jornada de segunda vuelta presidencial

En medio del desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo, la Fiscalía reportó entre las capturas varios millones incautados y algunas urnas destruidas en el territorio colombiano.

  • La Fiscalía reportó las primeras detenciones por delitos electorales, la incautación de una millonaria suma de dinero en efectivo y el arresto de más de 30 personas que tenían cuentas pendientes con la justicia. FOTO: Manuel Saldarriaga y Colprensa
    La Fiscalía reportó las primeras detenciones por delitos electorales, la incautación de una millonaria suma de dinero en efectivo y el arresto de más de 30 personas que tenían cuentas pendientes con la justicia. FOTO: Manuel Saldarriaga y Colprensa
  • Miembros de la Fiscalía vigilan el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. FOTO: Fiscalía General de la Nación
    Miembros de la Fiscalía vigilan el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. FOTO: Fiscalía General de la Nación
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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Al menos tres personas han sido detenidas por presuntos delitos electorales, en medio de los comicios que se adelantan en el país durante este domingo 21 de junio, según informó la Fiscalía General de la Nación en su primer reporte de la jornada de segunda vuelta presidencial.

Los detenidos son un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), un votante que trató de sufragar por otra persona en Puerto Inírida (Guainía) y un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar).

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Miembros de la Fiscalía vigilan el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. FOTO: Fiscalía General de la Nación
Miembros de la Fiscalía vigilan el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. FOTO: Fiscalía General de la Nación

Paralelamente, se materializaron 31 capturas de personas con órdenes judiciales vigentes por secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos, en Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

En Cantagallo (Bolívar), unidades del Ejército Nacional incautaron $114 millones transportados por tres personas en una camioneta. La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos adelantará actuaciones para verificar el origen y destino de los recursos.

Los mecanismos de identificación implementados permitieron ubicar a 16 personas reportadas como desaparecidas que acudieron a ejercer su derecho al voto en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena.

Entre tanto, la Policía Judicial verifica la información sobre presunta intimidación de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño), situación reportada a la fuerza pública y la Registraduría para garantizar el normal desarrollo del proceso en el municipio.

El dispositivo de vigilancia emprendido por el órgano judicial incluye a 8.000 fiscales, investigadores del CTI y funcionarios en 35 seccionales, quienes monitorean el avance del certamen y atienden denuncias de posibles delitos electorales.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó durante la jornada electoral en Colombia hoy?
Durante la segunda vuelta presidencial se registraron capturas por delitos electorales, incautación de dinero en efectivo, y operativos de seguridad en varias regiones del país, según reportó la Fiscalía General de la Nación.
¿Por qué hubo capturas por delitos electorales en las elecciones de Colombia?
Las capturas se realizaron por conductas como suplantación de testigos electorales, intento de fraude al votar por otra persona y destrucción de material electoral, situaciones que afectan la transparencia del proceso democrático.
¿Cuántas personas fueron capturadas y por qué delitos durante las elecciones en Colombia?
La Fiscalía informó al menos 3 capturas por delitos electorales y otras 31 personas detenidas por órdenes judiciales vigentes por delitos como homicidio, extorsión, violencia contra servidor público y secuestro.
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