Tres personas capturadas por delitos electorales y otros 31 más por otras razones durante la jornada de segunda vuelta presidencial

Al menos tres personas han sido detenidas por presuntos delitos electorales, en medio de los comicios que se adelantan en el país durante este domingo 21 de junio, según informó la Fiscalía General de la Nación en su primer reporte de la jornada de segunda vuelta presidencial. Los detenidos son un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), un votante que trató de sufragar por otra persona en Puerto Inírida (Guainía) y un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar). Le puede interesar: ‘Marlon’, el abatido cerebro de la fábrica de drones de las disidencias en el Cauca; ¿quién es ‘Rayo’, que toma el mando?

Miembros de la Fiscalía vigilan el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. FOTO: Fiscalía General de la Nación

Paralelamente, se materializaron 31 capturas de personas con órdenes judiciales vigentes por secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos, en Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño. En Cantagallo (Bolívar), unidades del Ejército Nacional incautaron $114 millones transportados por tres personas en una camioneta. La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos adelantará actuaciones para verificar el origen y destino de los recursos.

Los mecanismos de identificación implementados permitieron ubicar a 16 personas reportadas como desaparecidas que acudieron a ejercer su derecho al voto en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena. Entre tanto, la Policía Judicial verifica la información sobre presunta intimidación de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño), situación reportada a la fuerza pública y la Registraduría para garantizar el normal desarrollo del proceso en el municipio.

El dispositivo de vigilancia emprendido por el órgano judicial incluye a 8.000 fiscales, investigadores del CTI y funcionarios en 35 seccionales, quienes monitorean el avance del certamen y atienden denuncias de posibles delitos electorales. También le puede interesar: Registraduría responde a Petro: no se eliminaron mecanismos de seguridad en consulta de formularios E-14 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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