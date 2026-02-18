Registraduría se adelanta a desinformación y alerta por marcas indebidas en E14

En las elecciones presidenciales de 2018 se hicieron virales decenas de formularios E14 –donde se consignan los votos de los candidatos–, con sendas anomalías y variaciones. La imagen era inquietante: en las casillas donde se debía poner el total de votos figuraban guiones visiblemente alterados y ajustados con números sobrepuestos. Si bien se calcula que las enmendaduras fueron identificadas solo en el 2,8 % de los formularios, ese porcentaje le sirvió como gasolina a la oposición de ese entonces para alertar por un supuesto fraude. Por ello, en lugar de guiones, asteriscos o cualquier tipo de marcación, la Registraduría recomienda hoy por hoy no diligenciar esas casillas. La medida también tiene efectos prácticos: un formulario sin tachones y solo con los números facilita la correcta transmisión de los datos y digitalización de las actas.

Sin embargo, no dejó de causar controversia el llamado que lanzó esta semana el presidente Gustavo Petro –uno de los denunciantes de las anomalías de 2018–, que ahora pide que no se dejen casillas en blanco y, bajo el mismo argumento del “fraude”, insta a que se rellenen con X “para que no sean transformadas en números falsos”. Para el registrador Hernán Penagos no es un asunto menor. “Diligenciar las actas con marcas adicionales como equis o círculos genera serias dificultades y hace incurrir en errores a los jueces durante el escrutinio”, alerta en diálogo con EL COLOMBIANO, al tiempo que habla de la logística electoral del 8 de marzo y los riesgos en más de un centenar de municipios por cuenta de hechos de violencia (Ver mapa).

En esta recta final previo a las elecciones, ¿cuáles son las principales alertas que tiene la Registraduría de cara al 8 de marzo?

“En 104 municipios tenemos alertas de seguridad y riesgo extremo por cuenta de lugares con presencia de grupos armados ilegales. Allí, junto con la Policía, el Ejército y la cúpula militar, desplegamos el ‘Plan Democracia’ para cubrir esos puestos de votación, llevar capacidades operacionales con tiempo, trasladar el material electoral y garantizar que la ciudadanía pueda votar libremente”.

La MOE dice que hay 170 municipios en riesgo. ¿Hay cambios en la logística electoral en esas zonas o alguna novedad frente a lo que ha pasado en estos puntos de difícil manejo de orden público?

“Por ahora no se ha ordenado trasladar ningún puesto ni mesa de votación en Colombia. Al contrario, se decidió que la Fuerza Pública llegue con más tiempo para asegurar operacionalmente el sector, trasladar el material electoral y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto. Es la instrucción impartida y construida con la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, porque el deber en un Estado democrático es garantizar el derecho al voto libre”.

Otra preocupación es la desinformación y las noticias falsas. De todo lo que abunda en redes, ¿qué es lo que más le preocupa?

“Nos preocupan las narrativas en redes sociales sobre el proceso electoral que no tienen relación con la realidad en Colombia, especialmente frente al diligenciamiento de los formularios E14. Esto genera dificultades para la transmisión, el escrutinio e incluso la digitalización de las actas. En cada mesa los jurados de votación son los primeros actores que dan garantía al proceso al contar los votos”.

El presidente Petro cuestionó esta semana el tema de los formularios E14. ¿Qué mensaje envía que la principal cabeza del Estado siembre incertidumbre frente al proceso electoral?

“La forma como se ha instruido a los jurados para diligenciar las actas electorales es la misma que se ha impartido por décadas en Colombia para elegir al Congreso y la Presidencia. Se está garantizando que el procesamiento, la transmisión, la digitalización y el escrutinio sean impecables. Diligenciar las actas con marcas adicionales como equis o círculos genera serias dificultades y hace incurrir en errores a los jueces durante el escrutinio. La instrucción es la de siempre y no ha cambiado en décadas”.

A propósito de su preocupación por desinformación, está circulando información sobre supuestos cambios de votación en Córdoba. ¿Cómo operará el tema electoral allí y en los municipios afectados por la ola invernal?

“Es necesario aclarar que no se van a suspender ni a cancelar las elecciones en Córdoba. Sí tenemos 140 puestos de votación afectados en todo el departamento y trabajamos para garantizar que presten el servicio. Esta semana estaremos en Montería con el gobernador y los alcaldes para definir acciones sobre esos puestos, mesas y sitios de escrutinio. Algunos lugares están inundados y otros funcionan como albergues; realizaremos un monitoreo semanal para ver cuáles deben trasladarse definitivamente”.

¿Cómo tiene planeada la logística del 8 de marzo y a qué hora prevé que se sepan la mayoría de los resultados?

“La ciudadanía puede votar por Senado, Cámara y por las consultas populares. Al final de la tarde, la instrucción a los jurados es contar primero los votos de las consultas, luego los de Senado y, en tercer lugar, Cámara. Estas elecciones son más demoradas que las presidenciales porque hay listas cerradas, preferentes y tarjetas para circunscripciones indígenas y afro. Aseguro que el proceso será ágil y los primeros resultados que verá la ciudadanía serán los de las consultas”.

¿A las 6:00 o 7:00 de la noche ya se sabrían los resultados?

“No puedo asegurarlo porque, en el caso de Senado y Cámara, históricamente los datos finales pueden conocerse hacia las 11:00 de la noche. La gente tiene en su inconsciente la agilidad de los datos de Presidencia, pero en el Senado se deben procesar uno a uno y el tema no es sencillo. Eso sí, las consultas serán publicadas de forma mucho más ágil”.

Recompensa por compra de votos