Alfredo Morelos aprovechó su día libre para llevar ayudas a los damnificados de Córdoba

El delantero agradeció a la familia verdolaga por la ayuda y la solidaridad que demostraron con sus coterráneos que la están pasando mal por el invierno.

  • El jugador llevó comida y otras ayudas para las familias damnificadas en Cereté y otros municipios de Córdoba afectados por la ola invernal. FOTO PANTALLAZO
    El jugador llevó comida y otras ayudas para las familias damnificadas en Cereté y otros municipios de Córdoba afectados por la ola invernal. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
En días difíciles, en los que se pierde todo lo construido por años en un segundo, la solidaridad es la única esperanza que tienen miles de familias que quedaron sin nada para seguir adelante. Eso es lo que están viviendo en Córdoba.

Por eso, haciendo un pare en el fútbol, ese deporte que le ha dado todo, Alfredo Morelos, un hijo de esa región y quien hace poco celebró con los suyos sus logros, decidió volver a casa, esta vez no lo esperaba el carro de bomberos, ni la multitud para saludarlo, por el contrario tuvo que hacer muchas ‘maromas’ para poder llegar hasta las casas de sus vecinos y amigos usando varios medios para poderse transportar.

Primero fue el camión que cargaron con las ayudas que la familia verdolaga recogió para ayudar a sus coterráneos, luego una chalupa–único medio de transporte que se puede usar por estos días en Córdoba–, pues aún el nivel del agua es alto y solo así se pueden llevar las ayudas a las personas damnificadas.

De esta manera, el delantero verdolaga llegó con varios amigos y otros voluntarios de la Fundación Alfredo Morelos a localidades como Cereté y otros municipios de Córdoba afectados por el invierno que se llevó sus cultivos, que dañó sus enceres y que inundó sus casas a tal punto que las dejó inhabitables.

Según compartió en el video el goleador del verde, en total llevaron 500 mercados y 400 kits de aseo a familias afectadas por las inundaciones, ya que el invierno afectó a 24 de los 30 municipios del departamento, 58.000 familias que perdieron 4.000 viviendas, que quedaron destruidas.

Con esto Alfredo quien había celebrado uno de los goles ante Fortaleza dedicándole el tanto a los damnificados de su región, diciendo ante la cámara: “Fuerza mi gente, vamos”, cumplió su promesa de aportar un grano de arena para algunos de los afectados.

Morelos se unió a los deportistas que han solicitado ayuda a través de las redes sociales para llevarle comida, ropa, y demás elementos de primera necesidad a los afectados, pues siguen sin poder recuperar sus casas, ya que las lluvias no han dejado de caer en la región.

La situación sigue siendo crítica, sobre todo porque la lluvia no para, es más, este martes, el duelo entre Jaguares y Santa Fe tuvo que ser interrumpido por más de 30 minutos por la fuerte lluvia, al final el local ganó 3-1 en medio de un clima bastante adverso.

Este miércoles el jugador regresó a trabajos con Atlético Nacional para preparar lo que serán los próximos duelos tanto por la Liga Betplay ante Alianza este fin de semana, como el que tendrán en la primera semana de marzo, por Copa Sudamericana ante Millonarios en el Atanasio Girardot.

Una región que sigue bajo el agua

En varios momentos del video compartido en redes sociales, se puede observar como durante el recorrido que hizo Alfredo Morelos pasa por lugares como la iglesia de su pueblo, varias calles que se ven inundadas por las lluvias, casas y otros sectores como la escuela y unas viviendas que siguen con el agua por encima de los dos metros.

Alfredo además de agradecer la solidaridad de la familia verdolaga, también reseñó que entidades como Rápido Ochoa, la Fundación Alfredo Morelos, Atlético Nacional apoyados por el Ejército Nacional y líderes comunitarios que los acompañaron para entregar las ayudas.

Según datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres las cifras del desastre son impresionantes, ya que son 58.020 familias afectadas, 10.346 viviendas averiadas, 3.991 casas destruidas con afectaciones en 93 municipios de 16 departamentos del país, todos por la lluvia.

