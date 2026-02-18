El drama de Urrá: recibe 20 veces más agua de lo habitual

La primera vez que los ingenieros de la hidroeléctrica Urrá enfrentaron una emergencia por rebosamiento fue hace 10 años. La central llevaba apenas 16 años de operación cuando una lluvia intensa los obligó a abrir compuertas. Hubo inundaciones. Fue grave. Pero no tanto. No como ahora.
Lo dicen los afectados sin necesidad de cifras: “Esta es la más grave porque no ha parado de llover”. Y es lo que es.
Anoche volvió a llover en Montería. Fue corto, pero bastó. Las calles amanecieron rebosando de agua y el embalse sumó otros centímetros. Centímetros que pesan como una amenaza. Por eso, en la central de Urrá los ingenieros están en una suerte de acuartelamiento permanente: generación de energía con dos máquinas, cálculos milimétricos para estabilizar el nivel del embalse, monitoreo constante de aportes que no ceden.