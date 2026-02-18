Lesión de Falcao lo pondría en duda para enfrentar a Nacional por Sudamericana

El idilio de Radamel Falcao García con los goles en el arco rival volvió a encender la ilusión de los hinchas azules en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, pero tras una acción desafortunada, la alegría fue efímera. Le puede interesar: “Son 180 minutos, la llave no está cerrada”: Ichazo y Fydriszewski llaman a la calma tras el triunfo del DIM en Libertadores Durante la séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, el “Tigre” firmó la victoria de Millonarios 1-0 ante Águilas Doradas mediante una ejecución desde el punto penal al minuto 56, generando una celebración que puso a gritar a todo el estadio. Sin embargo, lo que debía ser una noche de consagración y regreso para el delantero de 40 años terminó en incertidumbre médica tras confirmarse una molestia física que lo obligó a abandonar el campo de juego y que le podría costar un partido muy importante: vs. Atlético Nacional por Copa Sudamericana.

El “pinchazo” que frenó el ascenso de Falcao

Tras su segundo regreso al fútbol colombiano, tras pasar por Rayo Vallecano, Falcao ha logrado una regularidad notable con 1.735 minutos y 12 goles en 34 partidos. No obstante, el duelo frente a Águilas Doradas —donde figuraba por primera vez como titular en casa— se convirtió en un escenario agridulce. El atacante no pudo finalizar la primera parte del compromiso tras sentir un “pinchazo” en su pierna derecha, solicitando el cambio de inmediato y encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico liderado por el entrenador argentino, Fabián Bustos. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Bustos no ocultó su preocupación al referirse al estado de García, así como al de Rodrigo Contreras y Andrés Llinás, quienes también presentaron molestias en medio de este partido.

Falcao celebrando su gol ante Águilas Doradas en El Campín. FOTO: Tomada de redes sociales @MillosFCoficial

Sobre el tema, el estratega evitó dar un pronóstico definitivo, pero señaló que el panorama no resulta alentador debido a la alta carga deportiva que ha enfrentado el plantel en las últimas semanas. ”Los dos tendrán nuevas pruebas médicas para confirmar. Ahora en la tarde, a Radamel le van a realizar una resonancia. Ahí vamos a tener la claridad suficiente. Lo mismo en el caso de Rodrigo (Contreras), a quien mañana le harán el mismo examen. Creemos que no son lesiones tan graves. Los dos tendrán el cuidado necesario para ver cuándo vuelven a entrenar con sus compañeros”, destacó Bustos en Blog Deportivo de Blu radio.

Incertidumbre de cara al clásico copero vs. Nacional, ¿cuánto tiempo estaría por fuera Falcao?

El tiempo es el principal enemigo del conjunto “embajador”. El cuerpo médico del club confirma por medio de un comunicado que el diagnóstico preliminar señaló que Falcao sufrió una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”. Tras confirmarse este diagnóstico, Millonarios anunció que el delantero ya se encuentra en el proceso de recuperación, por lo que ya estaría en la etapa de rehabilitación. Sin embargo, su presencia sería incompatible con el calendario inmediato del club.

La principal consecuencia sería la ausencia del goleador en el trascendental duelo único contra Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana para clasificar a fase de grupos. Dicho compromiso será el miércoles 4 de marzo, dejando un margen de menos de dos semanas que resulta insuficiente para una rehabilitación de esta naturaleza. “Por supuesto que preocupan (las lesiones). No todas las lesiones son iguales. En el caso de Falcao, tenía cansancio normal, no iba a jugar todo el partido (frente a Llaneros), iba a estar 50 o 60 minutos. Por lo que conversé con él, estaría entre 15 y 20 días por fuera. Con la resonancia vamos a tener más claridad. Con jugadores de recorrido hay que ver que no tienen músculos iguales, presentan secuelas de lesiones anteriores. Tenemos la sensación de tenerlo lo más rápido posible”, concluyó el entrenador Bustos.

El entrenador argentino de Millonarios, Fabián Bustos. FOTO: Tomada de redes sociales @MillosFCoficial

El contexto de una baja sensible como Falcao