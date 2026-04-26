“Esta gente no tiene compasión”: ataque en Cauca de disidencias de Farc deja 20 muertos

A las 11 de la mañana del sábado 25 de abril, hombres armados de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ bloquearon la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajibío. Una hora y media después, decenas de vehículos estaban represados a lo largo de la carretera: “la encerrona”, dijeron los vecinos del lugar.
A las 12:30 del mediodía, el mismo grupo armado activó un cilindro bomba que habían escondido en la carretera, perpetrando el atentado más mortal que ha vivido el Cauca en la última década: 20 víctimas mortales y 38 heridos.
De las 20 víctimas, 15 eran mujeres, 5 eran hombres. Solo se conoce el nombre de doce de ellas: Luz Dari Solarte, Libia Flor, José Ciro Puliche, Tiodomira Salazar, Daniela Valencia, Virgelina Valencia, Andrea Golondrino, Clemencia Valencia, Alirio Medina, Etelvina Valencia y Liliana Valenzuela Valencia.
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La número doce resulta ser, además, la 48 líder social que asesinan en Colombia en lo corrido del año: Patricia Mosquera. “Esta gente no tiene compasión”, dijo uno de los sobrevivientes mientras caminaba por los escombros de la explosión, que quedó grabada gracias a una cámara instalada en uno de los autos. Allí se observa cómo el concreto voló por los aires y las partes de los carros destrozados impactaron con otros vehículos.
En el suelo, un cráter de al menos cinco metros dividió la vía Panamericana. En otro de los videos, alguien gritaba que había que correr porque había otra bomba. Al fondo, alguien respondía que escuchaba disparos. Los segundos después de la detonación se oyeron gritos de dolor, llantos y muchos pedidos de ayuda. En algún momento, todo quedó en un silencio que fue llenado con preguntas: ¿quién responde? ¿quién cuida a los ciudadanos? ¿por qué atacaron a la población civil?
Fin de semana violento
Aunque el ataque en Cajibío fue el más letal, no fue el único. En solo 48 horas, las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ ejecutaron, al menos, 17 atentados. El 25 de abril, en Mercaderes (Cauca), a la 01:15 a. m., se activó un artefacto explosivo improvisado en el sector Pan de Azúcar. En Mercaderes (Cauca) a las 03:15 a. m., se activó un artefacto explosivo contra vehículos tipo chiva.
En El Tambo (Cauca), a las 06:35 a. m., se lanzaron artefactos explosivos mediante dron sobre el puesto de Policía Santana. Aquella tendencia se mantuvo en ambos departamentos, y se presentaron ataques en Nariño (Ver gráfico).