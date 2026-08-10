Réplica de 4,6 se registra en Nóvita, Chocó tras fuerte sismo

El Servicio Geológico Colombiano reportó un segundo sismo en el departamento del Chocó , esta vez de magnitud 4,6 , con epicentro en el municipio de Nóvita .

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 am (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad.

El terremoto de este lunes ya deja, además, un saldo preliminar de 132 personas muertas, de acuerdo con los informes preliminares entregados por las autoridades locales y los organismos de socorro, mientras continúan las labores de búsqueda y verificación en las zonas más afectadas. La tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública.

Entre tanto, el presidente, Abelardo de la Espriella, aseguró que el Estado tiene los recursos suficientes para ayudar al Chocó.

”Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas. Ahí está el dinero para atender esta tragedia y estamos seguros de que con la ayuda de Dios y el concurso del nuevo gobierno podremos superar este terrible impase que enluta hoy a toda Colombia y por supuesto, al pueblo chocoano”, afirmó el mandatario.

De la Espriella viajó hoy a Quibdó, junto con sus ministros de Defensa y de Vivienda, como parte de la estrategia de su gobierno para enfrentar la tragedia.

”Que sea esta la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra del olvido. En la era de El tigre, el Chocó tendrá un lugar fundamental, trascendental e importante”, afirmó el Presidente, en su intervención.

Dentro de sus compromisos con ese departamento, de la Espriella aseguró que los heridos más graves serán trasladados a Medellín, ciudad con la que ya se acordó el traslado; mientras que anunció subsidios de arriendo a las personas cuyas viviendas resultaron afectadas.

”Vamos a disponer de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos las viviendas, puedan irse a un arriendo mientras esto ocurre”, prometió el jefe de Estado.