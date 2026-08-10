¡Vida bajo los escombros! Tras el colapso de un edificio, rescatan a una madre y su bebé en Cali

Una madre y su bebé fueron rescatados con vida este lunes 10 de agosto en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali, luego de quedar atrapados bajo los escombros de un edificio de cinco pisos que colapsó durante el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
El operativo fue realizado por organismos de socorro que atendían la emergencia causada por el movimiento telúrico, que dejó víctimas, heridos y daños estructurales en varias regiones del país.