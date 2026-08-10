¡Vida bajo los escombros! Tras el colapso de un edificio, rescatan a una madre y su bebé en Cali

Una madre y su bebé fueron rescatados con vida este lunes 10 de agosto en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali, luego de quedar atrapados bajo los escombros de un edificio de cinco pisos que colapsó durante el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El operativo fue realizado por organismos de socorro que atendían la emergencia causada por el movimiento telúrico, que dejó víctimas, heridos y daños estructurales en varias regiones del país.

Las labores de búsqueda y rescate se concentraron desde las primeras horas de la emergencia en diferentes puntos de Cali. Uno de los operativos tuvo lugar en un edificio de cinco pisos ubicado en el barrio Ciudad Capri, cuya estructura colapsó durante el movimiento telúrico. En la parte superior del inmueble había una piscina y los demás niveles eran utilizados como viviendas. Los equipos de socorro llegaron al lugar hacia las 9:30 de la mañana. De acuerdo con el rescatista Carlos Ortiz, durante los primeros minutos después del colapso se produjo silencio entre los escombros. Aproximadamente 20 minutos después comenzaron a escucharse voces de personas que permanecían atrapadas con vida. Ortiz explicó a Noticias Caracol que durante la operación encontraron a la madre y al menor. “Por fortuna encontramos al bebé de 6 meses con su mamá, lo cual nos dio muchas esperanzas para seguir trabajando; incluso ya hemos rescatado a 7 personas y al momento estamos en la búsqueda; nos dan signos de vida de una pareja de adultos mayores y su nietecito de 7 años”. El rescatista también informó sobre el estado de salud del bebé tras ser retirado de la estructura. “Por fortuna, está estable, con laceraciones pequeñas y demás a la hora de sacarlo, pero está estable y fue atendido también por los paramédicos de la zona”. Las imágenes del procedimiento muestran a los rescatistas retirando primero al bebé y posteriormente a su madre. El menor fue encontrado cubierto de polvo y permaneció con vida bajo los restos de la construcción. Las personas rescatadas fueron trasladadas para recibir atención médica.

Cali mantiene la búsqueda de personas atrapadas

La emergencia dejó afectaciones en diferentes sectores de la ciudad. La Alcaldía de Cali declaró la alerta roja hospitalaria debido a la llegada de personas lesionadas y a los daños registrados en centros asistenciales. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) quedó encargado de coordinar la atención y remisión de los pacientes graves, mientras los organismos de socorro continuaron las labores de búsqueda y rescate en puntos como la avenida Roosevelt con calle 43, la calle 9 y otros sectores de Cali donde se reportaron estructuras colapsadas. El alcalde Alejandro Eder solicitó apoyo de equipos especializados de rescate provenientes de Bogotá y Medellín para reforzar las operaciones. Además, la administración distrital estableció un toque de queda desde las 8:00 p. m. de este lunes 10 de agosto hasta las 6:00 a. m. del martes 11 de agosto. También anunció la militarización de distintos puntos de Cali, principalmente en las zonas afectadas por el sismo. Los reportes entregados durante la jornada presentaron variaciones en las cifras de víctimas y daños. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, señaló en Blu Radio: “Tenemos 46 edificios o viviendas colapsadas, tenemos 24 hospitales o clínicas colapsadas, 28 personas fallecidas, 456 heridos”.

Terremoto deja víctimas y daños en varias regiones

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4, ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo una profundidad de 82 kilómetros, de acuerdo con los reportes citados. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, municipio que limita con el departamento de Risaralda. Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el movimiento telúrico había dejado al menos 132 personas muertas y más de 570 heridas. También se reportaban 86 edificios colapsados y siete aeropuertos con operaciones suspendidas. Las ciudades que permanecían en alerta roja eran Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia. Pereira, capital de Risaralda y ubicada cerca del área del epicentro, concentraba el mayor número de víctimas mortales dentro de ese balance, con 60 fallecidos. En Cali, los organismos de emergencia continuaban con las labores de búsqueda en estructuras afectadas, mientras las autoridades coordinaban la atención de los heridos y la evaluación de los daños. La situación también generó afectaciones en distintos municipios del Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó sobre daños en viviendas, iglesias y alcaldías, además de dificultades en algunos centros hospitalarios. “Hay muchas viviendas colapsadas, pero también iglesias, alcaldías afectadas. Los hospitales de El Águila y de Roldanillo son los más afectados, pero también en La Cumbre y en otros municipios hay afectaciones menores, de todas formas, afectaciones que nos bloquean un poco la atención a los pacientes. En el Hospital Universitario del Valle también se tuvieron que evacuar pacientes”, detalló la mandataria. Mientras avanzaba la jornada, los equipos de emergencia mantuvieron los operativos para localizar a personas que pudieran permanecer bajo los escombros. El rescate de la madre y su bebé en Ciudad Capri se produjo en ese contexto y permitió confirmar que aún había personas con vida entre las estructuras colapsadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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