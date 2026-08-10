Joven arquero antioqueño del Pereira fue el último de la plantilla en “aparecer” tras terremoto: su edificio sufrió grietas

El joven arquero antioqueño Jorge Martínez, de 20 años, fue el último jugador del Pereira que se reportó el lunes después del terremoto de 7.4 grados que afectó al país en la mañana del lunes. El jugador, nacido en Capera, en la subregión del Urabá de Antioquia, no viajó con el plantel risaraldense a Barranquilla para el duelo de Liga contra Junior, que estaba programado para disputarse en el estadio Romelio Martínez. El juvenil, valorado en 150.000 euros por el portal especializado Transfermarkt, fue uno de los jugadores del plantel que se quedó en la capital de Risaralda; una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Hasta el momento, se sabe que 47 personas fallecieron en Pereira por el temblor. Además, cientos de personas están heridas y varias edificaciones, entre ellas una importante en el centro de la ciudad, terminó afectada por el sismo.

El edificio donde vive Martínez, quien terminó su proceso de formación en Pereira, sufrió las consecuencias del temblor. Según relató el futbolista Walmer Pachecho, uno de los jugadores que estaban en la capital del Atlántico para el partido de la cuarta fecha de la Liga, el lugar de residencia del compañero resultó bastante agrietado.

¿Los futbolistas del Pereira lograron llegar a su ciudad?

“Estaba bastante asustado, pero ya envió un mensaje. Su mamá también se asustó bastante”, comentó Pachecho, quien aseguró que la mayoría de los deportistas de la plantilla del elenco risaraldense querían regresar pronto a Pereira para poder estar con sus familias.

“La mayoría de jugadores queremos devolvernos así sea por tierra”; aseguró el jugador. El regreso por carretera es la mejor opción para llegar a la capital de Risaralda. Según el fotógrafo Manuel Saldarriaga, enviado especial de este diario a Pereira para cubrir las secuelas del terremoto, el Aeropueerto Internacional Matecaña permanece cerrado.

Por el momento, no se tiene registro de que los futbolistas del plantel del Pereira ya hayan llegado a la ciudad. Tampoco se sabe de que alguno haya resultado afectado por el terremoto que sacudió con fuerza a Colombia en la mañana del lunes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .