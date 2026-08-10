Joven arquero antioqueño del Pereira fue el último de la plantilla en “aparecer” tras terremoto: su edificio sufrió grietas

El joven arquero antioqueño Jorge Martínez, de 20 años, fue el último jugador del Pereira que se reportó el lunes después del terremoto de 7.4 grados que afectó al país en la mañana del lunes. El jugador, nacido en Capera, en la subregión del Urabá de Antioquia, no viajó con el plantel risaraldense a Barranquilla para el duelo de Liga contra Junior, que estaba programado para disputarse en el estadio Romelio Martínez.
El juvenil, valorado en 150.000 euros por el portal especializado Transfermarkt, fue uno de los jugadores del plantel que se quedó en la capital de Risaralda; una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó.