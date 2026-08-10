Selección Colombia femenina de baloncesto logró cupo para la AmeriCup 2027

Ganar produce alegría, pero triunfar cuando el panorama es adverso deja una satisfacción imborrable. Así lo sienten las integrantes de la Selección Colombia femenina de baloncesto, quienes sellaron su clasificación a la AmeriCup 2027 tras quedarse con el cuarto lugar del Suramericano disputado en Zárate, Argentina. Las jugadoras colombianas, que son dirigidas por el antioqueño Luis Miguel Cuenca en compañía de Andrés Velásquez y con Jorge Saldarriaga como delegado, lograron tres victorias e igual número de derrotas para acabar en la cuarta casilla y así obtener el cupo para la AmeriCup, que se disputará en El Salvador, del 3 al 11 de julio del próximo año. Con unas pocas semanas de preparación y ayudadas económicamente por la Liga Antioqueña de Baloncesto, el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte, estas deportistas dejaron en alto el nombre del país y del baloncesto femenino, que sigue brindando alegrías.

En días recientes, las deportistas denunciaron en sus redes sociales que la Federación nacional no las apoya y que les quitó la opción de disputar el Preolímpico, algo que ellas se habían ganado en las canchas. Este diario trató de consultar la versión de la entidad sobre el hecho, pero no obtuvo respuesta de la oficina de prensa ni de los directivos. Pese a ese dolor, las jugadoras no desistieron, se reunieron en Medellín y se prepararon para viajar a Argentina, donde vencieron a las selecciones de Uruguay (83-65), Chile (78-52) y Paraguay (71-46); mientras que cayeron ante Argentina (42-66), Venezuela (64-68) y Brasil (61-48). Las más destacadas de Colombia fueron las antioqueñas Manuela Ríos, máxima encestadora de las cafeteras con 162 cestas, seguida de Jenifer Muñoz con 159, Valentina López con 145 y Yuliany Paz con 134. En las estadísticas de rebotes, la líder fue Paz con 44, escoltada por Marta Moscarella con 37 y Valentina con 30. La base de la selección es antioqueña, con Ríos, Muñoz, Paz, López, Jacqueline Edelman, Daihana Murillo y Diocelín Zúñiga, junto a Marlyn Venté, Marta Moscarella, María Delgado, Gabriela Chivata y Klennie Webster. Jorge Saldarriaga, delegado, hizo un llamado para que las entidades privadas se unan para apoyar el baloncesto femenino, ya que aún restan por disputar otros torneos suramericanos en categorías menores como la sub-15, pero no cuentan con los recursos necesarios para viajar y representar al país.

“El baloncesto femenino le ha dado muchos resultados a Colombia a nivel internacional, pero es indispensable que podamos tener la ayuda económica de la empresa privada para poder llevar a las selecciones a los torneos en los que están clasificadas”, comentó Saldarriaga, quien enfatizó en la gran resiliencia de la selección, ya que en Argentina no pudieron contar con jugadoras claves como Mayra Caicedo y Carolina López, por lesión de rodilla, ni con María Camila Álvarez; mientras que Daniela González no pudo salir de Estados Unidos por temas de visa y Meredith Venner no obtuvo el permiso de la universidad en la que estudia. Finalmente, el clasificatorio lo ganó Argentina, seguida por Venezuela y Brasil, que completó el podio, mientras que las cafeteras se quedaron con la cuarta casilla, como ya se dijo. En la AmeriCup 2027, los equipos clasificados son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela.

Se viene otro compromiso internacional

Uno de los compromisos que tiene Colombia en el baloncesto femenino es el Suramericano sub-15 en Barquisimeto, previsto para noviembre de este año, para el cual tampoco tendrían respaldo de la Federación. Ahora, tras el regreso de la Selección, los directivos de la Liga Antioqueña seguirán tocando puertas y buscando recursos con la empresa privada para poder llevar a la Selección al torneo en el vecino país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas