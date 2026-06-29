De la Espriella respondió a Karol G tras su carta: “Es mi propósito inquebrantable gobernar para todos”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió este lunes 29 de junio a la carta abierta que la cantante antioqueña Karol G publicó este domingo, en la que la artista le pidió gobernar “para todos” los colombianos tras una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. A través de su cuenta de X, el mandatario electo agradeció el mensaje de la artista paisa y aseguró que uno de los principales propósitos de su gobierno será trabajar por la unidad nacional, incluyendo a quienes no respaldaron su candidatura en las urnas. “Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”, escribió De la Espriella. La respuesta del presidente electo se produce luego de que Karol G publicara una carta en la que le recordaba que el poder “no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad”, e insistiera en la necesidad de escuchar tanto a quienes apoyaron su elección como a quienes votaron por otras opciones políticas. Contexto: La carta que Karol G le dedicó al presidente electo De la Espriella: “Gobierne para todos”

“La unidad tendrá en mí su verdadero significado”

En su mensaje, Abelardo de la Espriella afirmó que buscará recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el liderazgo político del país. “La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”, señaló el presidente electo. La respuesta se da en medio de un escenario político marcado por la polarización. Según los resultados oficiales, en la segunda vuelta de las elecciones, De la Espriella obtuvo el 49,66% de la votación, equivalente a 12.956.941 votos, mientras que el candidato Iván Cepeda alcanzó el 48,70%, con 12.691.709 sufragios, una diferencia de apenas 250.830 votos, equivalente al 0,96%. Lea más: De la Espriella ordenó investigar en EE. UU. los beneficios al Clan del Golfo y más avances del empalme

La invitación de Abelardo de la Espriella a Karol G