De la Espriella respondió a Karol G tras su carta: “Es mi propósito inquebrantable gobernar para todos”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió este lunes 29 de junio a la carta abierta que la cantante antioqueña Karol G publicó este domingo, en la que la artista le pidió gobernar “para todos” los colombianos tras una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.
A través de su cuenta de X, el mandatario electo agradeció el mensaje de la artista paisa y aseguró que uno de los principales propósitos de su gobierno será trabajar por la unidad nacional, incluyendo a quienes no respaldaron su candidatura en las urnas.
“Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”, escribió De la Espriella.
La respuesta del presidente electo se produce luego de que Karol G publicara una carta en la que le recordaba que el poder “no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad”, e insistiera en la necesidad de escuchar tanto a quienes apoyaron su elección como a quienes votaron por otras opciones políticas.
Contexto: La carta que Karol G le dedicó al presidente electo De la Espriella: “Gobierne para todos”