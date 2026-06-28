La carta que Karol G le dedicó al presidente electo De la Espriella: “Gobierne para todos”

La cantante de música urbana Carolina Giraldo, más conocida por su nombre artístico, Karol G, sorprendió a sus millones de fanáticos al pronunciarse mediante una carta, sobre el nuevo panorama político del país, dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le pidió gobernar “para todos” los colombianos y le recordó que el poder “no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad”.
El mensaje, compartido a través de su cuenta de X, en la cual cuenta con más de 10 millones de seguidores, se conoció apenas una semana después de una de las elecciones presidenciales más reñidas y polarizadas de la historia reciente de Colombia.
Según los resultados oficiales de la Registraduría, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos, equivalentes a 12.959.515 sufragios venciendo a Iván Cepeda, quien obtuvo 12.708.695 votos (48,70 %).. La diferencia entre ambos fue de apenas 250.820 votos, es decir, menos de un punto porcentual (0,96%).