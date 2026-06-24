Así fue polémica reunión del director de DNI con confeso narco para que impulsara un proyecto de ley

En una reunión entre los directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un exnarcotraficante y un exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista María José Pizarro, quedó expuesta una polémica maniobra para reactivar los acercamientos con el cartel narcotraficante Clan del Golfo e impulsar un proyecto de ley del Gobierno en el Congreso.

La cita fue el 19 de agosto de 2025 en Bogotá, y quedó grabada en video, de acuerdo con una revelación periodística de Noticias Caracol, publicada este miércoles.

Los anfitriones de la reunión fueron Jorge Lemus, quien en ese entonces era el director de la DNI, y Ricardo Rey Rosanía, su director de ContraInteligencia. Y los invitados, Eduard Ferney Rincón, conocido en el bajo mundo como “Boyaco Sinaloa”; Javier Grajales, un exmiembro de la UTL de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y un abogado particular.

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Según la grabación, Lemus le pidió a “Boyaco Sinaloa” que intercediera ante “sus amigos del Congreso” para que avanzara en esa Institución un proyecto de ley que había presentado por segunda vez el Gobierno Nacional, para impulsar una ley de sometimiento de bandas criminales, clave para la política de “paz total”.

El funcionario también le solicitó el favor de interceder ante la organización criminal Clan del Golfo, en especial para establecer un contacto directo entre la DNI y el máximo cabecilla, Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), quien según Lemus estaba siendo esquivo a conversar con la agencia.

De hecho, los jefes de la DNI indicaron que ya le habían mandado una razón con otro narco, Jorge Iván González Ramírez, más conocido como “Jota Firma”.