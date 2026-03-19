María José Pizarro dice que no hay necesidad de Constituyente si pasan las reformas sociales

Este 14 de marzo, la senadora y jefa de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, se refirió a que, si el Congreso de la República aprueba las reformas sociales que viene planteando el petrismo, no se necesitaría una Asamblea Nacional Constituyente.
“Si logramos avanzar, se daría ese escenario, si los colombianos ven cómo hay una materialización de sus derechos, si se avanza en una reforma política -hoy más urgente que nunca, después de lo sucedido en estas elecciones- así como una reforma electoral, estaríamos ante un escenario diferente”, dijo Pizarro, respondiendo a la convocatoria del mecanismo.
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