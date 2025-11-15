Ecopetrol aclara riesgos por una posible inclusión de sus directivos en la Lista Clinton

La inquietud estalló durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de Ecopetrol. En medio de la conferencia con inversionistas, la petrolera tuvo que responder a un tema que viene sonando fuerte desde hace días: la posibilidad de que un alto ejecutivo termine incluido en la Lista Clinton, el temido listado de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El asunto no surgió por casualidad. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, mientras avanzaba la COP30 en Brasil, funcionarios de Ecopetrol visitaron la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Allí se puso sobre la mesa un escenario incómodo: ¿está preparada la empresa si alguno de sus directivos termina en la lista, como ya ocurrió recientemente con el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti? Lea más: Altos funcionarios de Ecopetrol visitan la embajada de EE. UU., ¿temor por la Lista Clinton?

Un sistema de cumplimiento “sólido y robusto”, según la compañía

Ante la pregunta, Rodolfo García, director Corporativo de Cumplimiento Normativo, destacó que Ecopetrol cuenta con un sistema de gobierno corporativo y de cumplimiento “sólido y robusto”. “En ese marco, realizamos un seguimiento continuo de nuestro entorno y evaluamos este y otros escenarios en función del riesgo”, afirmó. García añadió que este monitoreo constante les permite identificar escenarios y tomar medidas de mitigación para garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las normas, incluso si se diera una sanción individual contra un ejecutivo. “Si un ejecutivo de Ecopetrol es incluido en la Lista Clinton, será necesario analizar el programa específico en el que fuera emitida la sanción y el alcance de la misma”, explicó, al insistir en que cada caso exige una evaluación técnica de motivaciones, alcances y medidas aplicables.

El plan de mitigación: qué contempla y por qué es clave para los mercados

Camilo Barco, vicepresidente Corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, fue más allá y explicó que Ecopetrol ya tiene listo un plan de mitigación. En línea con el análisis de escenarios, dijo, la empresa ha preparado medidas “para reducir o eliminar cualquier riesgo relacionado con el acceso a los mercados de capitales y con el estricto cumplimiento de todas nuestras obligaciones financieras”. En plata blanca, si un directivo cae en la Lista Clinton, Ecopetrol quiere asegurar que no se cierre la llave del financiamiento internacional y que no haya impactos sobre su relación con acreedores o inversionistas. Aunque la empresa no confirmó sospechas ni mencionó nombres, El Tiempo reveló que la incertidumbre en Washington y Bogotá gira especialmente alrededor del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Las dudas se alimentan por las investigaciones abiertas sobre su gestión en la campaña presidencial de 2022, las indagaciones por sus funciones en Ecopetrol, los embargos de bienes por deudas de campaña y las denuncias sobre presuntos direccionamientos en contratos.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. (Colprensa - Cristian Bayona).

Reuniones en la embajada y la lupa de EE. UU.: cómo arrancó la alerta

La revelación de la visita de funcionarios del área de Cumplimiento a la Embajada de EE. UU. prendió todas las alarmas. La reunión, realizada el jueves previo a la conferencia con inversionistas, tuvo como eje revisar qué pasaría si uno o varios ejecutivos son incluidos en la Lista Clinton. La preocupación no es menor, una inclusión en ese listado no solo afecta al individuo, sino que puede comprometer transacciones, bancos corresponsales, acceso a capital y contratos con entidades estadounidenses o internacionales. Por eso, la petrolera quiere anticiparse. La instrucción desde las áreas estratégicas es clara: tener mapeados todos los riesgos y prever escenarios que eviten impactos en su operación y en su reputación en los mercados.

