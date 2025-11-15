Video | Colombia y Francia en el Mundial Sub-17 terminó en brutal pelea que no se vio en televisión

La Selección Colombia tuvo que despedirse este viernes del Mundial Sub-17, que se celebra en Catar, tras perder 2-0 en los octavos de final ante Francia, pero los jugadores protagonizaron una pelea que por fortuna no se vio en televisión, pero sí en videos publicados en las redes sociales. Los equipos se fueron a los golpes apenas minutos después de terminar el partido. La pelea fue tan intensa que los jugadores se agredieron mientras el cuerpo técnico y los familiares, desde las tribunas de ambos equipos, intentaban detenerlos. Incluso algunos de estos últimos recibieron golpes mientras trataban de restablecer la calma. Entérese: Colombia se despidió del Mundial Sub-17 de fútbol tras perder contra Francia El periodista Loïc Tanzi, quien publicó las imágenes que ahora están dando la vuelta al mundo deportivo y que dejan muy mal parados tanto a franceses como a los colombianos, escribió lo siguiente: “Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de octavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses”.

La Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido en el momento ningún comunicado sobre lo ocurrido ni sobre una posible sanción contra la Sub-17. La Fédération Française de Football (FFF) tampoco ha brindado información sobre los hechos ocurridos al final del encuentro.

Oportunidades claras que no entraron en el partido

El tramo final del partido fue de sufrimiento para Francia. Con más corazón que precisión, Colombia metió al rival en su propio campo y generó las mejores chances para igualar. Cristian Flórez estrelló un remate en el palo tras una jugada por derecha. Kevin Angulo, recién ingresado, tuvo un mano a mano que Jourdren atajó de forma extraordinaria. Los europeos, conscientes del riesgo, defendieron con los once jugadores y resistieron la presión nacional. Cuando parecía que el empate estaba cerca, llegó el golpe definitivo.

Balance del Mundial: un camino digno, pero con tareas pendientes