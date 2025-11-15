Colombia, posible rival de Croacia previo al Mundial de 2026 en Norteamérica

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, tras ganar el viernes a Islas Feroe (3-1), mientras que Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo.
Tras su clasificación a la máxima cita del fútbol, el técnico de Croacia, el bosniocroata Zlatko Dalić, señaló confirmó que Colombia sería el próximo de la Selección Colombia en la fecha Fifa de amistosos, en marzo de 2026.
“El plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, señaló Dalic en rueda de prensa. El partido se jugaría en marzo.