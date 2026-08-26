“No era anestesiólogo”: revelan detalles en la investigación por la muerte de Yenifer García tras sedación por tatuaje en Bogotá

Una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, fue el escenario donde el pasado 15 de agosto de 2026 murió Yenifer García, de 33 años. La mujer falleció mientras se sometía a una sedación para tolerar el dolor de la tercera y última sesión de un tatuaje de gran tamaño en la espalda y parte de los glúteos. Le puede interesar: ¿Un proceso clandestino en casa? Así va el caso de Yenifer García, quien murió tras recibir sedación durante un tatuaje en Bogotá Y es que lo que parecía una solución técnica de comodidad y seguridad terminó convertido en una emergencia fatal que ahora está bajo la rigurosa investigación de las autoridades judiciales y sanitarias por la muerte de Yenifer. La aplicación de la anestesia es clave en el caso, por lo que el abogado de la familia se pronunció. Ahora, el procedimiento tomó un giro trágico y abrió una investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en un espacio que, según la normativa sanitaria citada por el Distrito de la capital, no estaba autorizado para este tipo de intervenciones.

La identidad y formación del responsable

El caso tomó un nuevo rumbo que será determinante tras conocerse que la persona encargada de suministrar los fármacos anestésicos a Yenifer carecía de la especialización médica requerida para poder hacerlo de la forma correcta. “No era anestesiólogo”, sostuvo. Sebastián Gómez, abogado de la familia de la víctima, aseguró en entrevista con Citytv que el hombre implicado sería un auxiliar de enfermería o una persona vinculada al sector de la salud, pero sin la formación profesional de un anestesiólogo para ejecutar ese tipo de procedimientos.

Gómez confirmó además que durante las primeras acciones judiciales se produjo una “captura en flagrancia” y que la Policía Nacional identificó e individualizó a los involucrados, quienes posteriormente quedaron en libertad. En la actualidad, según detalló el jurista al mismo medio, “se desconoce el paradero del presunto responsable”.

Él es Sebastián Gómez, abogado de la familia de Yenifer García. FOTO: captura de video de Citytv

Las hipótesis legales y el análisis de sustancias

Ante la gravedad de las circunstancias, el defensor indicó que los hechos podrían configurarse bajo la figura de homicidio, un delito que el Código Penal colombiano sanciona con penas de 17 a 37 años de prisión, a la espera de la tipificación penal definitiva por parte del ente acusador. “No tenemos conocimiento de qué tipificación le haya dado la Fiscalía a los hechos. Sin embargo, se sabe que, para efectos del homicidio, en el Código Penal colombiano se establece una pena de 17 a 37 años de prisión”, expresó Gómez. La investigación se centra en precisar quién aplicó los medicamentos y el método empleado. Para ello, el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será determinante para verificar la sustancia exacta inyectada a García.

El abogado concluyó que la administración se habría realizado de forma intravenosa, un mecanismo que no correspondería con el objetivo de lograr una anestesia únicamente local.

Los fármacos aplicados y el testimonio familiar

De acuerdo con lo relatado por la familia de la víctima, entre las sustancias suministradas figuraban ketamina y midazolam, medicamentos cuyo manejo requiere estricta supervisión médica por el riesgo letal que representa una sobredosis. La hermana de Yenifer, Claudia García, aportó detalles sobre el manejo del procedimiento. “Tengo entendido que no le puso una sola vez, sino cada vez que ella decía que le seguía doliendo. Solamente se encontraron como dos clases de medicamento, y él dijo que solamente había puesto uno que dicen que con eso se procesa el tusi o que eso es anestesia ya para animales”, detalló a Caracol Radio.

Yenifer en la puerta de su casa antes de realizarse la última sesión del tatuaje. FOTO: Cortesía familia de Yenifer, captura de Citytv y Getty

El expediente de la Fiscalía continúa en desarrollo para esclarecer la responsabilidad penal de los participantes y determinar la relación directa entre el suministro de las sustancias y el deceso de la mujer. También le puede interesar: Hizo campaña por Obama desde un pueblo de Bolívar y hoy es magistrado del CNE: la particular historia de Silvio Carrasquilla Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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