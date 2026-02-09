x

Cuando Petro defendía el grado de Juliana Guerrero, quien ahora va a imputación de cargos por la Fiscalía

Tras el anuncio de la Fiscalía sobre la imputación por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, en redes sociales volvió a circular un antiguo trino en el que el presidente Gustavo Petro respaldaba a la funcionaria, reavivando la controversia política.

  • En redes sociales, especialmente en X, usuarios y congresistas reavivaron el debate al recordar antiguos mensajes del presidente Petro en defensa de Juliana Guerrero, tras el anuncio de la Fiscalía de imputarle cargos. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

Un antiguo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro volvió a circular en redes sociales luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que imputará cargos contra Juliana Guerrero, quien había sido designada por el mandatario para asumir el viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

En contexto: Petro mantiene a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la UPC pese a decisión de la Fiscalía, ¿y ahora?

La controversia se reactivó después de que se conociera que el ente investigador llamará a audiencia a Guerrero por presuntas irregularidades relacionadas con los títulos académicos que presentó para ocupar el cargo público.

En medio de la controversia, usuarios recordaron un trino publicado por el jefe de Estado el 16 de octubre de 2025, en el que defendía a la funcionaria frente a los cuestionamientos sobre supuestos “títulos exprés” obtenidos en la Fundación San José.

En ese momento, Petro minimizó las acusaciones y puso en duda la gravedad del caso. “Entonces, el examen para graduarse, Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”, escribió el mandatario.

Tras el anuncio judicial, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, volvió a traer a colación ese mensaje y cuestionó la postura del presidente frente a la situación jurídica de Guerrero.

“Le actualizo el resumen @petrogustavo: Por mi denuncia, la Fiscalía ordena la detención de Juliana Guerrero y le imputa los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público”, señaló la congresista.

“La Fiscalía solicitó hoy contra Juliana Guerraro y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, informó el ente acusador.

Según la entidad, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la documentación académica presentada por Guerrero para acreditar su formación profesional.

Lea también: ¿Se destraba lío de la San José? Tutela ordena entregar información de egresados

“Con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes”, puntualizó la Fiscalía sobre Guerrero.

Sin embargo, pese al anuncio judicial, la Presidencia decidió mantener a Juliana Guerrero en uno de sus cargos actuales.

¿En qué va el caso de Guerrero?

De acuerdo con información conocida por EL COLOMBIANO, una hora después de que la Fiscalía solicitara la detención domiciliaria e imputara cargos, la Casa de Nariño respondió a la congresista Jennifer Pedraza que no procederá con su retiro como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

En un correo oficial enviado desde Presidencia —al que este diario tuvo acceso— el Gobierno ratificó que continuará en esa representación, pese a los cuestionamientos por la validez de sus títulos académicos, uno de los cuales ya fue anulado por la Fundación San José.

La decisión se da en medio de una acción popular que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que se busca suspender provisionalmente su designación.

Para Pedraza, la permanencia de Guerrero es “un insulto” y envía un mensaje equivocado sobre los controles y la transparencia en los nombramientos públicos.

