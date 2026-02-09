Petro mantiene a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la UPC pese a decisión de la Fiscalía, ¿y ahora?

Desde que la opinión pública conoció que Juliana Guerrero presentó un título irregular ante el Gobierno para aspirar al Viceministerio de Juventudes, el presidente Gustavo Petro la ha cobijado y defendido en varias ocasiones. Ahora, la Presidencia de la República respondió a la solicitud presentada para retirarla como representante directa del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) y la respuesta fue contundente: se mantendrá en el cargo. Una hora después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la solicitud de detención domiciliaria y la imputación de cargos contra Guerrero, la Presidencia envió un correo electrónico a la congresista Jennifer Pedraza en el que informó que no procederá con su retiro del Consejo Superior de la UPC. Entérese: Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y pedirá detención domiciliaria En la comunicación, a la que EL COLOMBIANO tuvo acceso, enviada desde la Casa de Nariño, el Gobierno respondió formalmente a la petición elevada por la congresista, en la que se solicitaba el relevo de Guerrero como delegada presidencial en el máximo órgano de dirección de la universidad. Pese a los hechos conocidos este lunes por parte de la Fiscalía, la Presidencia ratificó su decisión de mantenerla en la representación presidencial.

El anuncio

Esta respuesta se produce en el marco de una acción popular que actualmente estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, interpuesta por la actual candidata al Senado, Jennifer Pedraza. El recurso busca que se adopten medidas frente a la permanencia de Guerrero en el Consejo Superior de la UPC, en medio de cuestionamientos relacionados con la veracidad de sus títulos universitarios. Es más, desde la Fundación San José —institución de la que supuestamente se graduó—, ya le anularon el diploma.

¿Qué viene ahora?

EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento enviado por Presidencia a la congresista Jennifer Pedraza. En este, la Presidencia de la República solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca negar la medida cautelar que pretendía suspender provisionalmente el decreto mediante el cual se designó a Juliana Andrea Guerrero Jiménez como delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Reafirmando así que se busca dejarla en su cargo.

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza, que desde el inicio de esta controversia ha denunciado directamente a Guerrero —quien además nunca llegó a la audiencia de conciliación que tenían ambas por este caso en noviembre del año pasado—, aseguró que esto es “un insulto”. “A pesar de que sobre su nombre (Guerrero) hoy pesen gravísimas denuncias por delitos graves y acusaciones muy críticas, el presidente ha decidido seguir atornillándola en el órgano directivo de la universidad pública, una de las más importantes del Caribe colombiano, la Universidad Popular del Cesar”, señaló Pedraza en diálogo con este diario. Según Pedraza, la permanencia de Guerrero representa un detrimento directo contra los procesos históricos del movimiento estudiantil. “Esto es un insulto y una cachetada contra el movimiento juvenil y contra el movimiento estudiantil, que llevamos décadas luchando por la autonomía universitaria y por consejos superiores que de verdad representan a la comunidad universitaria”, afirmó. Y se refirió a la supuesta compra de títulos que tuvo Guerrero en la Fundación Universitaria San José: “Increíblemente está siendo dirigida por una mujer que compra títulos universitarios, como es el caso de Juliana Guerrero”, aseguró. Lea también: MinEducación formulará pliego de cargos contra Fundación San José tras haberse lavado las manos sobre el cartel de diplomas irregulares Además, en un video que compartió a través de sus redes sociales, Pedraza increpó directamente al presidente Gustavo Petro: “Yo le pregunto, Presidente, ¿ella va a sesionar en los consejos superiores de la UPC desde la casa por cárcel o qué?

Lo que sigue

"Ahora estamos en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a quien a través de una acción popular le estamos solicitando que retiren a Juliana Guerrero del superior universitario", aseguró Pedraza. Todo lo que suceda de ahora en adelante está en manos de este Tribunal, allí se deberá decidir sobre la solicitud presentada por parte de la congresista Pedraza, sobre si se destituye o no a Guerrero de su puesto como representante estudiantil de la Universidad Popular del Cesar. Lea también: "Lo de Juliana Guerrero envía un mensaje muy doloroso a esta generación"