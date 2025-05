“Uno ya no puede saludar a nadie”: comentarista Ricardo Henao contó cómo le robaron la bicicleta

Contó el periodista deportivo que no le vio nada de raro a la afabilidad del otro ciclista, además porque en su condición de personaje reconocido entre los aficionados al deporte siempre trata de ser amable y cercano con todo el que lo aborde para saludarlo, preguntarle algo o ponerle algún tema. Henao es reconocido como un activo aficionado a la bicicleta, incluso, entre sus emprendimientos se aventuró con una tienda de bicicletas especializadas en Bogotá.

En medio de la conversación, el hombre le manifestó que estaban al frente de su casa, se encontraban en el sector de la 116. Entonces, el desconocido le dijo que si podía esperarlo un momento, que iría rápido a su casa por una tarjeta con sus datos de contacto para que se pusieran de acuerdo y montaran acompañados en otra oportunidad. Henao no le vio problema a esperarlo. Le había dicho que no tenía dónde anotar, precisamente, por un acto instintivo de no sacar el celular en vía pública para evitar riesgos.

En ese momento el sujeto que lo había abordado vio a otro saliendo de una tienda tomándose una gaseosa y le dijo a Henao que se trataba de un primo suyo. Una vez los dos hombres estuvieron cerca del comentarista le confesaron sus verdaderas intenciones: “Necesitamos su bicicleta, no le vamos a hacer nada, pero bájese”, narró el comunicador.