x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estas son las pistas de la red que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay

Una línea de investigación apunta a la Segunda Marquetalia como posible autor intelectual del ataque al senador. Esos criminales se movían en Caquetá con la intención de refundar la Teófilo Forero, columna reconocida por acciones de terror.

  • Miguel Uribe fue asesinado a los 39 años de edad. FOTO cortesía
    Miguel Uribe fue asesinado a los 39 años de edad. FOTO cortesía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Juan Pablo Patiño
Juan Pablo Patiño

Actualidad

hace 8 horas
bookmark

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay generó un profundo dolor en la nación, de la mano de un contundente reclamo a las autoridades para que atrapen a todos los implicados.

Hasta el momento se ha identificado a siete involucrados en la parte logística y operativa del atentado ejecutado el pasado 7 de junio en Bogotá, y la pista que la Policía seguía contra los posibles autores intelectuales acaba de llegar a un callejón sin salida, tras la confirmación de la muerte de José Sierra Sabogal (“Zarco Aldinever”), el segundo al mando de la Segunda Marquetalia.

Se refugiaba en Venezuela, a órdenes de Luciano Marín (“Iván Márquez”), y al parecer estaba coordinando la reconstrucción de la columna móvil Teófilo Forero, la estructura que en el pasado funcionó como grupo élite de las Farc.

Lea más: Video | “Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel”: esposa de Miguel Uribe Turbay

Los rumores sobre su muerte circularon en internet el 5 de agosto, con un comunicado atribuido a los “marquetalianos”. En él decían que el “Zarco Aldinever” había muerto en una emboscada del ELN en la frontera.

Este lunes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la situación fue confirmada con “inteligencia técnica”, refiriéndose a interceptación de comunicaciones. Sin embargo, no se sabe con exactitud en qué lugar fue dicha emboscada ni qué pasó con los cadáveres.

¿Pero cómo es que esto se conecta con el magnicidio de Miguel Uribe?

Aunque se analizan varias hipótesis, el director de la Policía, general Carlos Triana, está jugado con una: “Todo apunta a que la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores”, dice.

La Dijín está tras el rastro de un exconvicto conocido como “Daniel” o “David”, exguerrillero de la columna móvil Teófilo Forero. Habría sido compañero de cárcel de Elder Arteaga (“el Costeño”), cuando este estuvo recluido en Meta, y se presume que al salir forjaron una alianza en la que “Daniel” lo contrataba para diferentes atentados.

Entérese: Así fue el emotivo abrazo entre la esposa y el papá de Miguel Uribe Turbay en velación en el Congreso

La Policía cree que “Daniel” se esconde en Belén de los Andaquíes, Caquetá, donde estaría conformando de nuevo la columna móvil Teófilo Forero, por instrucción de “Zarco Aldinever”, y que siguiendo sus órdenes habría contratado a “el Costeño” para coordinar el ataque a Uribe.

Ahora que Sierra es dado por muerto, los focos apuntan a su jefe “Iván Márquez”, quien continúa en Venezuela.

Las nuevas imputaciones

Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado cerebro logístico del ataque quería, sí o sí, que el gatillero que atentara contra Miguel Uribe fuera un menor de edad.

En el expediente ya quedó consignado un interrogatorio que rindió Cristian Camilo González Ardila, motociclista capturado en este caso, en el que aseguró que el 2 de junio –cinco días antes del atentado– recibió una llamada de El Costeño.

Eran las 7:00 de la noche y alias El Costeño le hizo una videollamada a González Ardila. Le dijo que necesitaba “un man” que le hiciera “un homicidio”. El motociclista recomendó un sicario, pero “El Costeño” insistió en la necesidad de que el gatillero fuera menor de edad.

El encargado de accionar la pistola Glock 9mm, en todo caso, fue un niño de 15 años que permanece bajo medida de internamiento en el búnker de la Fiscalía.

Los seis capturados (ver gráfico) ahora tendrán que alistarse para una nueva imputación: homicidio agravado. Este delito suele tener un rango de pena de 35 a 50 años de cárcel, que puede aumentar dependiendo de los agravantes.

Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, insiste en la necesidad de que los capturados también sean procesados por terrorismo y este lunes afirmó que buscará que el crimen del senador sea declarado como de lesa humanidad, un hecho que mantendría la investigación abierta, sin prescripciones, hasta condenar a todos los autores materiales e intelectuales.

InfogrÃ¡fico
Estas son las pistas de la red que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida