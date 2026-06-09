Los $58.000 millones que pasaron por las cuentas de Ricardo Roa durante la campaña de Petro

La Revista Cambio reveló que ahí circularon más de 58.000 millones de pesos en pleno desarrollo de la contienda presidencial, una cifra superior a los gastos reportados oficialmente por la consulta interpartidista del Pacto Histórico y la campaña presidencial .

Ricardo Roa ya fue imputado por el tema de la financiación ; lo que hasta ahora se desconocía era el flujo de movimiento de dinero por sus cuentas personales durante ese 2022.

El papel de Ricardo Roa en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 parece haber ido mucho más allá de las funciones administrativas propias de una gerencia electoral. Su nombre es uno de los más mencionados en todo el entramado, presuntamente ilegal, que rodeó la financiación de la campaña del Pacto Histórico y ahora su situación podría complicarse aún más.

La cifra contrasta con los cerca de 50.340 millones de pesos que fueron reportados oficialmente. Los movimientos financieros se habrían concentrado especialmente entre febrero y julio de 2022, periodo que coincidió con la consulta interpartidista, la primera vuelta presidencial y la campaña para la segunda vuelta que finalmente llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Roa habría abierto tres cuentas en la Cooperativa Financiera Confiar durante el año electoral. La primera fue creada el 26 de enero de 2022, pocos días después de que Petro formalizara su inscripción como precandidato presidencial.

Esa cuenta recibió transferencias por 11.406 millones de pesos entre febrero y marzo de ese año. Posteriormente, se realizaron retiros por miles de millones de pesos hasta que los recursos fueron retirados en su totalidad durante abril.

La actividad financiera no terminó allí. El 6 de abril de 2022 se abrió una segunda cuenta en la misma entidad financiera. Por ella circularon 31.388 millones de pesos. Tan solo en mayo, mes de la primera vuelta presidencial, ingresaron más de 21.700 millones de pesos, convirtiéndose en el periodo de mayores movimientos financieros registrados.

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Posteriormente, el primero de junio de 2022, cuando comenzó formalmente la campaña para la segunda vuelta presidencial, se abrió una tercera cuenta en Confiar. Por ella ingresaron cerca de 11.754 millones de pesos, la mayoría durante junio, mes en el que Petro ganó.

En total, las tres cuentas abiertas en esa entidad financiera registraron movimientos por más de 54.500 millones de pesos durante el año electoral.

A esos recursos se suman movimientos identificados en otras entidades bancarias. Los registros indican que en una cuenta de Bancolombia ingresaron aproximadamente 3.397 millones de pesos durante 2022, mientras que en cuentas de Davivienda se registraron ingresos por cerca de 376 millones de pesos.

Los movimientos en Bancolombia también coincidieron con momentos clave de la campaña. Los registros muestran ingresos crecientes durante los meses electorales y un pico de más de 1.800 millones de pesos en junio, cuando se desarrolló la segunda vuelta presidencial.

Además, una parte de esos recursos no tendría una identificación clara sobre su origen económico. Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) concluyó que no fue posible establecer si determinados ingresos correspondían a actividades laborales, honorarios o pagos por prestación de servicios.

Como gerente de la campaña, Ricardo Roa era el responsable de autorizar gastos, coordinar operaciones financieras y supervisar la ejecución presupuestal de la candidatura presidencial.

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Frente a estos señalamientos, la defensa de Roa sostuvo que parte de los movimientos corresponderían a créditos obtenidos legalmente para financiar actividades de la consulta interpartidista del Pacto Histórico y aseguró que dichos recursos fueron reportados ante las autoridades electorales competentes.

También rechazó algunas de las conclusiones derivadas de los documentos analizados y afirmó que los movimientos señalados tienen explicación dentro de las operaciones financieras relacionadas con la campaña.