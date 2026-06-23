Robo en BBVA del Cauca: delincuentes se llevan más de $1.500 millones tras planificado asalto

El hecho se registró en la sucursal del BBVA en Caloto, donde un grupo de delincuentes habría logrado sustraer una suma superior a los $1.500 millones sin activar alertas inmediatas. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades indican que el crimen fue ejecutado con paciencia durante todo el fin de semana previo.
Según los reportes oficiales de la Policía del Cauca, el hurto no fue improvisado, sino una operación estructurada que incluyó la intervención sobre la infraestructura física y tecnológica de la entidad financiera.
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