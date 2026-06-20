Fuerzas Militares dieron de baja a alias Marlon, principal cabecilla de las disidencias en el Cauca

Iván Jacobo Idrobo, más conocido como “Alias Marlon”, principal cabecilla de la disidencia ‘Jaime Martínez’ en el Cauca, fue abatido este sábado en el límites entre ese departamento y el Valle del Cauca, en la región del Naya. “Alias Marlon” hacía parte del grupo disidente de alias Iván Mordisco y había sembrado el terror en el suroccidente colombiano con atentados terroristas, uno de ellos ocurrido el 25 de abril pasado cuando fueron detonados unos explosivos en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, en el Cauca, hecho que dejó 20 personas muertas. Lea también: El comandante “Marlon” y el frente Jaime Martínez de las Farc: los que tienen a Cali aterrorizada Aunque de momento no se conocen mayores detalles de la operación militar en la que fue dado de baja “Marlon”, el presidente Gustavo Petro, en X, dijo que este es el golpe más duro por parte del Gobierno contra las estructuras armadas en el occidente del país. “No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz, Pero el jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate”, señaló el mandatario por medio de su cuenta de X.

El periódico El Tiempo dio a conocer que la muerte de “alias Marlon” fue producto del disparo de un francotirador. Ese medio, citando distintas fuentes, dio a conocer también que el cuerpo del disidente de las Farc quedó adentro de un vehículo con una herida al lado derecho del cuerpo. Las autoridades activaron medidas de seguridad y emitieron alertas preventivas para todas las unidades de la Fuerza Pública. Según pudo establecer ese diario, se ordenó reforzar los esquemas de protección en instalaciones policiales y militares, restringir el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de sedes oficiales y mantener un monitoreo constante ante eventuales acciones de represalia por parte de integrantes de esa estructura armada. No se pierda: ¿Quién es “Marlon Vásquez”, el disidente que manda a poner carrobombas en pueblos del Pacífico? Los atentados con bombas, que el año pasado sacudieron a Cali, tenían como protagonista a ‘Marlon’ y el frente Jaime Martínez, de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda alias Iván Mordisco.

Alias Marlon era uno de los más buscados en el país. Foto: MinDefensa.

Este personaje, por cuya captura había una recompensa vigente de $5.000 millones, estuvo detrás del camión bomba que explotó en 2025 en el barrio La Base, de la capital vallecaucana, dejando seis muertos y decenas de heridos. La lista de sus crímenes incluye la matanza de seis militares en la vereda Munchique, de Buenos Aires, el 6 de diciembre de 2022; dos carrobombas que destruyeron las subestaciones policiales de los corregimientos Timba y Potrerito, en Jamundí, el 20 y 22 de septiembre de 2023, dejando dos civiles muertos y cinco heridos. También fue responsable de la destrucción de la estación policial de Morales, a punta de tatucos, con dos uniformados muertos, 20 de mayo de 2024; del ataque con rampa de tatucos al batallón Pichincha en el barrio Meléndez, de Cali, el 4 de abril del mismo año; y de las tres bombas contra igual número de CAI de la Policía en esa ciudad, el pasado 10 de junio, que mataron a tres civiles. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Suroccidente de Colombia bajo ataque: explosiones y muerte desangran a Valle y Cauca; estos son los hechos Desde que asumió el poder en esa estructura también protagonizó una brutal ofensiva contra la Segunda Marquetalia, el ELN, la Fuerza Pública y cualquiera que amenazara su territorio, el cual es estratégico para el cultivo de coca y su transformación en cocaína. Dirigía extorsiones, secuestros y un severo control social en las poblaciones, intimidando a los líderes sociales que no aceptan sus mandamientos, de acuerdo con fuentes militares. La opinión pública nacional lo conoció en diciembre del 2022, cuando apareció en un video leyendo un comunicado insurgente, en compañía de varios de sus subalternos. Sus terroristas acababan de masacrar a seis militares y dejar heridos a otros ocho en la vereda Munchique, del municipio de Buenos Aires, Cauca, y en su proclama le exigió al Gobierno avanzar en las conversaciones exploratorias de paz.

¿Quién era alias Marlon?