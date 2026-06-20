Fuerzas Militares dieron de baja a alias Marlon, principal cabecilla de las disidencias en el Cauca

Iván Jacobo Idrobo, más conocido como “Alias Marlon”, principal cabecilla de la disidencia ‘Jaime Martínez’ en el Cauca, fue abatido este sábado en el límites entre ese departamento y el Valle del Cauca, en la región del Naya.
“Alias Marlon” hacía parte del grupo disidente de alias Iván Mordisco y había sembrado el terror en el suroccidente colombiano con atentados terroristas, uno de ellos ocurrido el 25 de abril pasado cuando fueron detonados unos explosivos en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, en el Cauca, hecho que dejó 20 personas muertas.
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Aunque de momento no se conocen mayores detalles de la operación militar en la que fue dado de baja “Marlon”, el presidente Gustavo Petro, en X, dijo que este es el golpe más duro por parte del Gobierno contra las estructuras armadas en el occidente del país.
“No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz, Pero el jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate”, señaló el mandatario por medio de su cuenta de X.