x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Usaban aplicaciones de citas para robarle a extranjeros: así operaba una red que fue enviada a prisión en Cartagena

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante los últimos meses y afectaron a ciudadanos de varios países que visitaban la capital de Bolívar.

  • En los operativos fueron incautadas tarjetas bancarias que pertenecerían a las víctimas extranjeras. FOTOS: Cortesía Fiscalía
    En los operativos fueron incautadas tarjetas bancarias que pertenecerían a las víctimas extranjeras. FOTOS: Cortesía Fiscalía
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

La Fiscalía judicializó y logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro personas señaladas de contactar a ciudadanos extranjeros mediante aplicaciones virtuales de citas, citarlos en sectores turísticos de Cartagena, trasladarlos a municipios cercanos y hurtarles sus pertenencias o vaciar sus cuentas bancarias.

Los hechos ocurrieron en la capital de Bolívar y municipios aledaños durante los últimos seis meses, y uno de los casos terminó con la muerte de un ciudadano ruso, según informó el ente acusador.

De acuerdo con la información oficial, los procesados fueron identificados como Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez.

La Fiscalía indicó que estas personas contactaban a extranjeros a través de aplicaciones virtuales de citas, acordaban encuentros en zonas turísticas de Cartagena y luego los trasladaban a Turbaco para despojarlos de sus pertenencias o acceder a sus cuentas bancarias.

Lea también: Cartagena le dice adiós a los carruajes con caballos: estrenará coches eléctricos

En uno de los eventos investigados, ocurrido el 2 de octubre de 2025, un ciudadano ruso salió del hotel donde se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que había pactado el encuentro y aceptó abordar un vehículo para desplazarse a otro lugar. Durante el recorrido, otros hombres subieron al automotor y lo agredieron para obligarlo a entregar objetos de valor.

Las evidencias recopiladas indican que la víctima opuso resistencia y fue atacada con arma cortopunzante, estrangulada, incinerada y posteriormente abandonada en una finca.

Según la investigación, en un periodo de seis meses este grupo delincuencial habría afectado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador, a quienes les fueron hurtadas pertenencias y recursos financieros.

Delitos imputados y contexto reciente de seguridad en Cartagena

Un fiscal especializado de la Seccional Bolívar imputó a los cuatro procesados, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, todas conductas agravadas, además de ocultamiento de elementos materiales probatorios. Barco Chaverra aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, los señalados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las capturas se realizaron en diligencias adelantadas en Turbaco y Bayunca, en el departamento de Bolívar, así como en Sincelejo, Sucre, y Soacha, Cundinamarca. En los procedimientos fueron incautadas ocho tarjetas bancarias internacionales que pertenecerían a las víctimas.

Este caso se conoce en un contexto en el que el hurto sigue siendo uno de los principales retos de seguridad en Cartagena. Según datos de la Policía Nacional citados por Cartagena Cómo Vamos, en 2024 se registraron 9.239 hurtos, una disminución del 9 % frente a 2023, tendencia que se mantiene en 2025.

El hurto a personas concentró el 78 % de los casos, mientras que el 60 % de los cartageneros identifica este delito como el principal problema de seguridad, de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024.

En el primer bimestre de 2025, la ciudad reportó 1.167 hurtos a personas, una reducción del 12 % frente al mismo periodo del año anterior. Para Eliana Salas Barón, directora de Cartagena Cómo Vamos, “la reducción de 2024 y lo que va de 2025 es alentadora, por lo que es clave mantener estrategias sostenibles que aborden tanto la prevención como la reacción”.

Le puede interesar: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra mujer del disfraz azul implicada en el crimen de Jaime Esteban Moreno

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida