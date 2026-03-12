“Ser auténticas”: Valentina Castro y la nueva narrativa de la belleza afrocolombiana en las pasarelas globales

El 6 de marzo de 2023, bajo los techos del Museo de Orsay en París, una joven de Tumaco debutó en exclusiva con Louis Vuitton. Su presencia allí parecía desafiar las probabilidades: desde el Pacífico colombiano resaltaba entre la élite de la moda europea, un territorio históricamente distante de las periferias latinoamericanas.

Con tan solo tres años después de haber comenzado su carrera como modelo, Valentina Castro no solo suma campañas y pasarelas en Europa, pero deslumbró al mundo en el show de Victoria’s Secret tras un casting en Nueva York.

Desde entonces, Castro ha desfilado en grandes pasarelas como Vogue World Hollywood 2025, Jacquemus La Palmier 2026, Moncler FW2026, y ahora es el rostro de Marie Claire Colombia para febrero 2026.

Pero su ascenso no se limita a una cronología de marcas y ciudades. Valentina viene de Tumaco, un territorio históricamente marginado de las narrativas del lujo, pero profundamente rico en arte y talento. Desde detalles como sus elaboradas trenzas, porta sobre sí una narrativa propia de Colombia, reflejando las tradiciones de su tierra y desafiando estándares de uniformidad en el mundo de la moda a través de su autenticidad.

EL COLOMBIANO: Hemos seguido tu historia desde la distancia y hemos visto cómo, desde Tumaco, Colombia, has deslumbrado al mundo y redefinido la belleza colombiana en grandes pasarelas como las de Victoria’s Secret y Louis Vuitton, entre otras. ¿Podrías contarnos cómo ha sido esta experiencia para ti?

Valentina: Bueno, todo comenzó el 27 de noviembre del 2022, cuando mi agencia madre me contactó. Hicimos el proceso, viajé a República Dominicana. Después de eso viajé a París, debuté con Louis Vuitton en el Museo de Orsay el 6 de marzo. Después de eso ya terminé la exclusiva y comencé a trabajar con diferentes marcas. Y ya ahora, hace poco, hice el show de Victoria’s Secret, que hice un casting hace ya dos meses en Nueva York y quedé seleccionada.

EL COLOMBIANO: ¿Cómo crees que tus raíces desde Tumaco han afectado o contribuido a tu propósito dentro del mundo de la moda y la belleza?

Valentina: De muy buena manera, ya que en Tumaco no se ven mucho estas cosas, pero hay mucho arte y mucho talento. Entonces esto tiene más ventajas que desventajas porque motiva a las personas a ver que todo se puede lograr. A la gente en Tumaco le gusta mucho Louis Vuitton, Valentino y todas las marcas que yo he hecho, pero de una forma diferente. Ya ven la alta costura y quedan con una idea totalmente diferente. Me parece un cambio muy grande y drástico que ayuda a ver el arte de una manera distinta. Por ejemplo, la gente me pregunta si la ropa que usamos la puede llegar a usar la gente normal y es algo muy diferente, muy muy diferente.

EL COLOMBIANO: Claro, me imagino. Y dentro de ese cambio que dices, en cómo la gente percibe el arte y la moda, ¿cómo crees que tú, como mujer afrocolombiana, contribuyes a ese cambio de perspectiva?

Valentina: En mi caso, demasiado. Porque, mira, no soy la única colombiana, pero sí soy una de las poquitas colombianas negras. Y llevar mi esencia, como mis trenzas —que es a lo que yo me dedico en el mundo— es importante. Hay pasarelas donde a todas les planchan el cabello o se lo ponen de otra forma, y a mí siempre me hacen trenzas o me dejan las que yo misma me hago. Me parece que eso ayuda mucho y demuestra que con nuestra cultura podemos llegar a muchos escenarios diferentes.

EL COLOMBIANO: ¿Cuál ha sido el mayor desafío para ti con todo este cambio que empieza desde algo tan simple como tus trenzas, pero que transforma poco a poco las perspectivas de belleza tradicionales en el mundo de la moda?

Valentina: En general, todo. Más que todo, el cabello. Cuando me hacen una moña hacia atrás y me lo planchan, eso ha sido difícil porque no me gusta mucho: me maltrata el cabello. Lo demás, como usar ropa rara o diferente, no, porque me gusta mucho el arte y tengo cierta idea de por qué se llama alta costura. Es diseñar: cada diseñador crea lo que tiene en su cabeza y, obviamente, no siempre será lo que uno está acostumbrado a ver. Hay cosas que no entiendo, pero igual las valoro. Con la ropa no tengo problema. Ah, y también la comunicación: encajar con otras personas, eso también ha sido un poco difícil. Pero del resto, nada.

EL COLOMBIANO: Cuando dices encajar con las otras personas, ¿a qué te refieres?

Valentina: En el mundo de la alta costura se siente un ambiente muy tenso, mucha competencia. En mi caso, yo no lo veo así porque siento que todas estamos luchando por lo mismo y nosotras no decidimos si nos ponen o no. Deberíamos llevarnos bien, pero no siempre es así. Uno llega a los castings, saluda, y algunas no responden. Es un ambiente muy diferente al de Victoria’s Secret, donde todas son muy lindas y se siente buena vibra.

EL COLOMBIANO: ¿Y crees que el hecho de ser latinoamericana y afrocolombiana desafía esos estándares o genera algún choque?

Valentina: No, siento que es algo natural de acá, de la cultura y de la forma de ser de la mayoría. No tiene nada que ver con de dónde uno venga. Es solo que uno está acostumbrado a llegar a un lugar y saludar. En este mundo a veces no se siente así. Se siente la competitividad, pero no por el origen.

EL COLOMBIANO: ¿Sientes que has transformado la manera en la que la gente percibe la moda o la belleza colombiana? ¿Qué estás rompiendo, algún molde?

Valentina: Sí, uno rompe estereotipos. Normalmente, creen que la mujer colombiana es acuerpada, con muchos atributos, cuando hay muchas personas colombianas, modelos también, que no tenemos esos atributos y representamos a Colombia de otra manera. Podemos ser lindas siendo auténticas, sin hacernos nada como la gente está acostumbrada a vernos.

EL COLOMBIANO: En el show de Victoria’s Secret, las colombianas estelares fueron tú y Karol G. Ella es más el estereotipo paisa y tú estás rompiendo el molde. ¿Cómo crees que ese contraste contribuye a romper estereotipos?

Valentina: Me siento muy bien y orgullosa de mostrar esa parte de Colombia. Colombia tiene mucha diversidad, mujeres lindas de diferentes formas y colores. Mucha gente se sorprendió porque pensaban que no había chicas negras en Colombia sin cirugías, sin ciertas cosas. Entonces sí, sorprendió bastante.

EL COLOMBIANO: Te quería preguntar: en tu identidad cultural y en tu concepto personal de belleza, ¿cómo integras tus raíces afrocolombianas en tu estilo y tu presencia en las pasarelas?

Valentina: Pues sobre la belleza afrocolombiana, yo creo mucho en la diversidad. Siento que todas somos lindas. Y lo otro, siento que es mi autenticidad y principalmente Dios, porque sin Dios nada es posible. Y nada más. Cada modelo tiene algo especial. Si no es mi momento, será en otro.

EL COLOMBIANO: En Latinoamérica hay una redefinición cultural importante. ¿Cómo crees que modelos y artistas pueden usar su voz para impulsar un cambio en la narrativa global del lujo, la belleza y la moda?

Valentina: Ahora se puede impulsar todo de una manera más libre. Antes no éramos valorizados. Muchas personas tenían miedo. A mí me criticaron por decir que era de Tumaco, muy poca gente, pero igual pesa. Ya no hay que tener miedo a decir de dónde uno es, ni a mostrar su arte por miedo a decir que uno es negro y no tener apoyo. Ese cambio les ha dado seguridad a muchas personas.

EL COLOMBIANO: ¿Qué mensaje les dejarías a las niñas afrocolombianas que sueñan con llegar tan lejos como tú?

Valentina: Que sean auténticas, que luchen por sus sueños, que el que persevera alcanza, que todo se puede lograr y, principalmente, teniendo a Dios en su corazón.

EL COLOMBIANO: ¿A ti qué te motiva?

Valentina: Dios, mi familia y mi angelito que me acompaña en el cielo. Valoro mucho mi vida porque sé lo mucho que mi hermana quiso seguir viviendo. Por eso valoro todo. Cualquier cosa mínima me alegra. Vengo aquí a París y siempre veo la Torre Eiffel como la primera vez.

EL COLOMBIANO: ¿Tu hermana tenía alguna conexión con la moda o el arte?

Valentina: Sí, nos gustaban casi las mismas cosas desde pequeñas. Ella falleció a los 17.

EL COLOMBIANO: Más allá del modelaje, ¿cómo te gustaría que tu trayectoria inspire a otras generaciones?

Valentina: Me gustaría seguir ejerciendo como modelo y ayudando a otras chicas. Ya lo he hecho en Tumaco, pero ha sido difícil. Hay chicas lindas, pero a veces no tienen la altura o algo. Quisiera seguir proyectándome, volverme más inteligente e inspirar a más chicas. Y lograr lo que soñé desde que comencé. Cuando lo logre, quiero poder salir a hablar y contarlo.

EL COLOMBIANO: ¿Cuál es tu sueño?

Valentina: Ser una de las colombianas más top del mundo. No la única, porque quiero que lleguen más chicas, pero sí una de las más top. Por eso ayudo a buscar chicas para mi agencia.

EL COLOMBIANO: ¿Hay diferencias entre modelar en Latinoamérica y en Europa?

Valentina: Muy diferente.

EL COLOMBIANO: ¿Por qué?

Valentina: La manera de caminar y cómo te enseñan. En Colombia, lo que yo aprendí en 10 días, allá lo aprenden en un año. También es difícil porque las chicas en Colombia tienen que pagar para modelar, cuando debería ser al revés. Muchas no tienen dinero para pagar mensualidades o pasarelas. Hay modelos sin altura que logran entrar porque tienen trayectoria, pero para empezar es difícil. Hay chicas que no tienen altura, pero tienen oportunidad de hacer shooting o maquillaje y van construyendo un portafolio. En Colombia es difícil llegar a ese punto.

EL COLOMBIANO: ¿Cuál ha sido tu pasarela favorita?

Valentina: Todas han sido bonitas, pero mi debut fue el principal: Louis Vuitton, la marca que hizo que me conocieran desde el principio. Ese es el que más voy a recordar. Y ahora Victoria’s Secret. Pero todos me gustan.

EL COLOMBIANO: ¿Por qué no tienes favoritismo?

Valentina: Yo todo lo veo bonito. Hasta lo más mínimo me emociona. Lo repita las veces que lo repita, siempre me gusta.

EL COLOMBIANO: ¿Has desfilado para marcas colombianas?

Valentina: Nunca he trabajado en Colombia, solo en Europa.

EL COLOMBIANO: ¿Te gustaría?

Valentina: Sí, claro. Poco a poco se va a ir dando con la guía de Dios. Ya tengo algunas confirmaciones proximas.

EL COLOMBIANO: ¿Algo más que quieras decirles a quienes te admiran?

Valentina: Gracias por el apoyo. Me siento muy contenta de inspirar a otras personas. Que disfruten la vida, que aunque a veces sea difícil, la valoren. Que crean en Dios, que Dios es amor. Y que luchen por sus sueños.

