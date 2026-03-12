Se encadenó para conseguir el medicamento de su madre: el calvario de una paciente oncológica en Bogotá

La lucha de Martha Ofelia Rodríguez, una paciente de 57 años con cáncer de pulmón, no es solo contra la enfermedad, sino también contra un sistema de salud que padece una crisis de medicamentos en todo el país. Luego de meses de interrupción en su tratamiento, su hija, Natali Páez, se vio obligada a encadenarse en una sede de la EPS Famisanar para exigir la entrega del medicamento. La historia clínica de su madre dio un giro en 2023 cuando fue diagnosticada. Tras no responder a las sesiones de quimioterapia, una junta médica de oncólogos del Instituto Nacional de Cancerología llegó a la conclusión de que el medicamento que podría funcionar en su caso es el que hoy han luchado tanto por conseguir. Según le relata Natali Paéz a EL COLOMBIANO, la familia ya ha tenido que interponer, en tres ocasiones, acciones de tutela para asegurar la entrega del medicamento. Es necesario recordar que Famisanar es una de las EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro desde el 2023. “Desde el año 2023, instauramos nuestra primera acción de tutela, ya que FAMISANAR no nos quería entregar el medicamento; recibimos el medicamento hasta el año 2024”, aseguró Páez. Señaló que tras esa espera, luego de que le entregaran el tratamiento, su madre realizó el tratamiento y, en efecto, “respondió muy bien a la enfermedad”.

Sin embargo, la continuidad en la entrega del medicamento, factor crítico en pacientes oncológicos, se rompió nuevamente en 2025. Natali asegura que la EPS dejó de entregar las dosis, dejando a su madre durante tres meses sin tratamiento. A partir de eso, instauraron una nueva acción de tutela. “En 2025 pusimos la segunda; en esta tutela hicimos llamado por redes sociales y demás, y nos hicieron la entrega del medicamento hasta el mes de noviembre del año pasado”, le contó Natali a este diario.

A pesar de que la familia intentó anticiparse con la fórmula del medicamento, antes de que se les acabaran las dosis en noviembre del 2025, radicando los papeles con dos meses de antelación, los canales de atención de la EPS se convirtieron en un laberinto de evasivas. “Empezamos a hacer los trámites ante Famisanar con el objetivo de que, para noviembre —cuando a mi mamá se le acabaran las dosis que teníamos en casa—, pudiera continuar con el medicamento sin interrumpir su tratamiento. Sin embargo, desde entonces Famisanar no nos responde. Cada vez nos daban excusas: que el número de la orden estaba mal, que el Mipres estaba mal o que no habían recibido la información”, relató Páez. Ante el silencio de la EPS, la familia decidió interponer cinco PQRS ante la Superintendencia de Salud y un incidente de desacato. Ante la demora, la salud de su mamá empezó a deteriorarse.

Las denuncias por redes: El último recurso