Contrato de SAE para cuidar ganado embargado a narcos está en riesgo: contratista se quejó de irregularidades

Un contrato para la custodia de las miles de cabezas de ganado incautadas a narcotraficantes y lavadores de dinero en Colombia, está en riesgo por aparentes fallas en los procedimientos administrativos que corresponderían a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El problema, que al parecer fue puesto en conocimiento de las autoridades desde el año pasado, estalló el 6 de mayo de 2026, cuando la empresa Agroindustria Renacer S.A.S. informó a la opinión pública que había radicado una solicitud urgente ante la SAE para la suspensión temporal del contrato N° 205 de 2024, con el cual le fue delegada la administración y cuidado de los semovientes. Entérese: SAE recuperó lujosa mansión en Envigado que pertenecería a red ilegal de apuestas y lote de asesinado narco de La Oficina Según el comunicado emitido por esa compañía, su petición está fundamentada en “afectaciones graves en la ejecución contractual relacionadas con invasiones, seguridad en predios, falta de respuesta institucional, ausencia de inventario real, falta de trazabilidad integral de semovientes, demoras en pagos, falta de aprobación de soportes y ausencia de definición sobre planes sanitarios y nutricionales”.

Por qué peligra el contrato de Agroindustria Renacer con la SAE?

¿Pero qué es lo que está en riesgo con esta situación? Henry Anaya Arango, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que le ha seguido la pista al caso, abordó el tema en una alerta ciudadana dirigida a la SAE en 2025. En ese documento, conocido por este diario, manifestó que “existe una incontrolable gestión en el control e inventario de los animales semovientes, asunto que se ha agravado al dispersarse en una gran cantidad de sociedades, terrenos, depositarios e incluso particulares y hasta funcionarios públicos”. Según el veedor, “existen mas de 15 mil semovientes de dudosa ubicación y responsabilidad. Algunas razas son de gran valor y solo su cruce generaría grandes dividendos que hoy no se ven por ninguna parte. La ubicación de la gran mayoría hoy es incierta”. Muchas de esas cabezas de ganado están bajo embargo mientras avanzan los procesos judiciales de extinción de dominio contra supuestas redes de lavado de activos ligadas a organizaciones narcotraficantes y terroristas, como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y mafias de alcance transnacional.

En su comunicado, Agroindustria Renacer S.A.S. señaló directamente a Mery Janeth Gutiérrez, una abogada que ha fungido como contratista en varias entidades del gobierno de Gustavo Petro, por su supuesta “incidencia en decisiones relacionadas con la operación, custodia, manejo, trazabilidad, inventario, incautaciones, entregas, traslados o administración de semovientes vinculados a la SAE, especialmente cuando dichos bienes habrían sido puestos en manos de personas no plenamente identificadas dentro del expediente contractual, sin claridad suficiente sobre su paradero, estado, responsables, inventario real y trazabilidad documental”.

Mery Janeth Gutiérrez y presidente Petro. Foto: redes sociales y EFE

Gutiérrez fue postulada en 2022 por el presidente Petro para ocupar un cargo directivo en el Ministerio de las Telecomunicaciones, pero la designación nunca se materializó. Sobre los cuestionamientos relacionados con el contrato para la administración del ganado incautado, aún no ha se ha pronunciado públicamente.

La problemática ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y la Contraloría, entidades que indicaron, mediante respuestas a derechos de petición, que no tenían competencias para intervenir en este asunto de carácter administrativo dentro de la SAE. EL COLOMBIANO se comunicó con la SAE para conocer su posición frente la solicitud de terminar el contrato por parte de Agroindustria Renacer S.A.S., y las quejas de fondo detrás de dicha solicitud. De momento no hemos recibido la respuesta. Por ahora, el contrato sigue en firme, mientras la entidad gubernamental no tome una decisión frente a la petición de esa empresa. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Contraloría investiga supuestas fallas en administración de bienes entregados por las Farc.

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