Contrato de SAE para cuidar ganado embargado a narcos está en riesgo: contratista se quejó de irregularidades

Un contrato para la custodia de las miles de cabezas de ganado incautadas a narcotraficantes y lavadores de dinero en Colombia, está en riesgo por aparentes fallas en los procedimientos administrativos que corresponderían a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El problema, que al parecer fue puesto en conocimiento de las autoridades desde el año pasado, estalló el 6 de mayo de 2026, cuando la empresa Agroindustria Renacer S.A.S. informó a la opinión pública que había radicado una solicitud urgente ante la SAE para la suspensión temporal del contrato N° 205 de 2024, con el cual le fue delegada la administración y cuidado de los semovientes.
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Según el comunicado emitido por esa compañía, su petición está fundamentada en “afectaciones graves en la ejecución contractual relacionadas con invasiones, seguridad en predios, falta de respuesta institucional, ausencia de inventario real, falta de trazabilidad integral de semovientes, demoras en pagos, falta de aprobación de soportes y ausencia de definición sobre planes sanitarios y nutricionales”.