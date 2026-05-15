Colombia producirá cannabis medicinal con energía solar: inauguran la primera granja en Baranoa, Atlántico

Colombia avanza en la integración entre transición energética y producción agroindustrial con la puesta en marcha de la primera granja solar destinada a la producción de cannabis medicinal en el país. El proyecto fue desarrollado por Cannabis Medical Company en Baranoa, Atlántico, y busca convertir la autonomía energética en una herramienta para modernizar el campo, reducir costos operativos y fortalecer la competitividad de la agroindustria. Puede leer: Sonsón instala sistemas de energía solar para llevar energía a zonas alejadas, ¿cuántos van? La iniciativa hace parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Minas y Energía para acelerar la descarbonización de la industria mediante el uso de energías limpias y modelos de generación para autoconsumo. El proyecto combina agricultura y generación de energía renovable en un mismo territorio, un esquema conocido como energía agrovoltaica, que permite abastecer parcialmente los procesos productivos de la compañía con energía solar. Entérese: Gobierno lanza nueva subasta para proyectos de energía limpia con contratos a 15 años

El sistema solar generará más de 178.000 kWh al año

La planta fotovoltaica instalada por Cannabis Medical Company cuenta con 147 paneles solares de alta eficiencia y una capacidad de generación de 105,1 kilovatios pico (Kwp). Según informó el Ministerio, el sistema tendrá una generación anual estimada de 178.670 kilovatios hora (kWh), energía que será utilizada en los procesos agrícolas, farmacéuticos y de transformación agropecuaria de la empresa. Además de fortalecer la autonomía energética de la compañía, el proyecto permitirá mejorar la eficiencia operativa y disminuir los costos asociados al consumo eléctrico, en un sector que demanda altos niveles de energía para sus operaciones productivas y de investigación. Le interesa: EPM sella alianza con Erco y fondo europeo para construir mega parque solar en Colombia El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que este tipo de iniciativas permiten reducir la dependencia de las fluctuaciones del sistema energético tradicional.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, este es un proyecto de alto consumo energético, por lo que la empresa decidió independizarse para reducir costos y evitar depender de la inestabilidad del sistema eléctrico. Foto: Cortesía

“Este es un proyecto que demanda mucha energía y para no padecer las consecuencias de pagar facturas elevadas y depender de la inestabilidad del sistema el empresario decide independizarse para abastecer su industria de cannabis medicinal que posteriormente termina en laboratorios médicos para medicina alternativa. Hacemos un llamado para que más compañías se unan a este tipo de proyectos que usa energías limpias”, señaló el funcionario.

Energía agrovoltaica gana espacio en la transición energética

El Gobierno aseguró que este modelo demuestra que la energía solar no tiene que competir con la producción agrícola, sino convertirse en una herramienta para fortalecer la productividad rural y consolidar al campo como protagonista de la transición energética. Puede leer más: Colombia tendría que construir tres sistemas eléctricos adicionales para cumplir metas climáticas a 2050: AIE De acuerdo con el Ministerio, Colombia cuenta con más de 40 millones de hectáreas destinadas al uso agropecuario y posee una de las mejores disponibilidades de radiación solar de América Latina y del mundo, condiciones que favorecen el desarrollo de proyectos agrovoltaicos. Palma agregó que la independencia energética puede convertirse en un factor clave para acelerar el crecimiento empresarial y mejorar los ingresos de las compañías del sector agroindustrial. “Si hay independencia energética las compañías también pueden crecer con rapidez, tener mejores ingresos y desde el Ministerio de Minas y Energía apoyamos e impulsamos este tipo de ejemplos empresariales para resaltar la descarbonización y la independencia energética”, afirmó.

Proyecto evitará cerca de 36 toneladas de CO₂ anuales

La implementación de esta infraestructura permitirá evitar aproximadamente 35,7 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) cada año, gracias a la reducción en el uso de fuentes convencionales de generación eléctrica. Con ello, el proyecto también aportará al cumplimiento de los objetivos nacionales de sostenibilidad y transición energética del país. Cannabis Medical Company desarrolla actividades relacionadas con el cultivo de cannabis medicinal psicoactivo y no psicoactivo, producción agrícola especializada, propagación vegetal y material micropropagado, así como investigación y desarrollo. Siga leyendo: Medellín lidera el boom de las startups energéticas en Colombia: concentra el 43% de esos emprendimientos La empresa también trabaja en producción bajo estándares farmacéuticos y agrícolas, desarrollo de derivados de cannabis medicinal e innovación aplicada a nanotecnología agrícola.

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