Lorenzo hizo oídos sordos y borró de la prelista a futbolistas que merecían estar: encendió el debate

La expectativa alrededor de la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una tormenta de opiniones. El técnico Néstor Lorenzo entregó en rueda de prensa, desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, el listado de 55 jugadores preconvocados para afrontar el nuevo ciclo mundialista. Aunque aparecieron nombres sorpresivos y polémicos como Sebastián Villa, gran parte de la conversación se centró en las ausencias.
Varios futbolistas con buen presente en sus clubes quedaron por fuera del radar de Lorenzo, generando críticas de periodistas, analistas e hinchas que esperaban verlos dentro del proceso. Estos fueron los 11 nombres que más comentarios provocaron.