“Canallada, ingratitud y deslealtad”: agencia que representa a Roger Martínez también criticó a Lorenzo

La polémica por la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 sigue creciendo. Esta vez, el protagonista es Roger Martínez, quien reaccionó con dureza tras quedar fuera del listado de 55 jugadores elaborado por Néstor Lorenzo.
El delantero colombiano, actualmente figura en Arabia Saudita, utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con una publicación en Instagram en la que lanzó una frase directa contra el seleccionador: “No sabes un carajo”, acompañada de un emoji de dona, insinuando presuntas “roscas” dentro de la convocatoria.