“Canallada, ingratitud y deslealtad”: agencia que representa a Roger Martínez también criticó a Lorenzo

La polémica por la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 sigue creciendo. Esta vez, el protagonista es Roger Martínez, quien reaccionó con dureza tras quedar fuera del listado de 55 jugadores elaborado por Néstor Lorenzo. El delantero colombiano, actualmente figura en Arabia Saudita, utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con una publicación en Instagram en la que lanzó una frase directa contra el seleccionador: “No sabes un carajo”, acompañada de un emoji de dona, insinuando presuntas “roscas” dentro de la convocatoria.

La reacción no pasó desapercibida, especialmente porque Martínez atraviesa un gran presente goleador. El atacante terminó como el cuarto máximo artillero de la liga saudí con 22 goles, quedando apenas a cuatro anotaciones de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, lo que realmente aumentó el impacto de la controversia fue el contundente apoyo que recibió Roger por parte de su agencia de representación, Proezas. A través de un comunicado oficial, la empresa calificó como “injusta” la exclusión del delantero de la prelista y arremetió contra el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Incluso, describieron la decisión como una “canallada” y una muestra de “ingratitud y deslealtad” hacia el futbolista.