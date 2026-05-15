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“Canallada, ingratitud y deslealtad”: agencia que representa a Roger Martínez también criticó a Lorenzo

La exclusión de Roger Martínez de la prelista de la Selección Colombia provocó una fuerte polémica. No solo reaccionó el delantero en redes sociales, sino también su agencia de representación, que lanzó duras críticas contra Néstor Lorenzo.

  • Roger Martínez expresó su molestia por no aparecer en la prelista al Mundial. FOTO GETTY
    Roger Martínez expresó su molestia por no aparecer en la prelista al Mundial. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La polémica por la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 sigue creciendo. Esta vez, el protagonista es Roger Martínez, quien reaccionó con dureza tras quedar fuera del listado de 55 jugadores elaborado por Néstor Lorenzo.

El delantero colombiano, actualmente figura en Arabia Saudita, utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con una publicación en Instagram en la que lanzó una frase directa contra el seleccionador: “No sabes un carajo”, acompañada de un emoji de dona, insinuando presuntas “roscas” dentro de la convocatoria.

La reacción no pasó desapercibida, especialmente porque Martínez atraviesa un gran presente goleador. El atacante terminó como el cuarto máximo artillero de la liga saudí con 22 goles, quedando apenas a cuatro anotaciones de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, lo que realmente aumentó el impacto de la controversia fue el contundente apoyo que recibió Roger por parte de su agencia de representación, Proezas.

A través de un comunicado oficial, la empresa calificó como “injusta” la exclusión del delantero de la prelista y arremetió contra el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Incluso, describieron la decisión como una “canallada” y una muestra de “ingratitud y deslealtad” hacia el futbolista.

El respaldo público de la agencia dejó en evidencia el malestar que existe alrededor de la ausencia de Roger Martínez, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento que ha mostrado durante la temporada.

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