Los más poderosos serán juzgados por una terna de mujeres: así quedó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia tendrá, por primera vez en más de dos siglos de existencia, una sala integrada únicamente por mujeres. La Sala Plena designó a las abogadas Paula Andrea Ramírez Barbosa y Emérita del Socorro Mora Insuasty como nuevas magistradas de la Sala Especial de Primera Instancia, donde trabajarán junto a Blanca Nélida Barreto.
Las designaciones reemplazan a los magistrados Ariel Augusto Torres Rojas, cuya vacante será ocupada por Ramírez Barbosa, y Jorge Emilio Caldas Vera, quien dejará el cargo en octubre y será sucedido por Mora Insuasty.
La Sala Especial de Primera Instancia juzga a congresistas, ministros y generales.