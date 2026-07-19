“De los candidatos a presidencia del Senado, que entre el diablo y escoja”: senadora Jennifer Pedraza

Tras ganar una curul en el Senado y ver las únicas dos opciones que quedaban para segunda vuelta presidencial, Jennifer Pedraza, congresista de Dignidad y Compromiso, solo tenía una claridad: llegara quien llegara a la Presidencia, ella sería oposición. Lea también: ¿De la Espriella tendrá mayorías en el Congreso? Así va la puja Hoy, el gobierno de Abelardo de La Espriella está ad portas de posesionarse ante el Congreso, desde donde la joven política vigilará sus propuestas y acciones; dice que estará lista para poner en la agenda los temas que han movido su carrera: la salud, la educación y una sociedad más justa para las mujeres.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Pedraza habló del camino que se viene ahora que pasó de la Cámara al Senado y de cómo transitó el periodo electoral.

Para algunos era una contradicción la coalición de su partido con el Mira, para otros resultó sorpresivo e incómodo su apoyo abierto a Iván Cepeda. ¿Cómo fue esta contienda electoral para usted?

“Empecemos por el final: la segunda vuelta. Yo pienso que mucha gente tomó la decisión de por quién votar, no porque el candidato por el que votó la representara, sino como una forma de rechazar a la otra persona. Y esa fue mi situación. Mi candidato presidencial era Sergio Fajardo, pero no pasó a segunda vuelta. Mi temor con Abelardo, que terminó convirtiéndose en una realidad, es toda su agenda de amenaza al Estado laico, de persecución a los derechos de las mujeres y de representar, para Colombia, lo que Donald Trump representa para el mundo. Esa fue la misma contradicción que expresé dentro de mi lista. Una de mis grandes banderas ha sido la defensa del Estado laico. Ahora, en gracia de discusión, incluso el Mira es mucho más respetuoso del mandato constitucional del Estado laico que Salvación Nacional. Yo voté por Iván tragándome todos los sapos porque no quería que Abelardo ganara la Presidencia. También influyó el tono que utiliza Abelardo para referirse a quienes pensamos distinto, a quienes nos consideramos de centro: es una declaración directa de guerra. Además, creí que era más fácil hacerle oposición a Iván que a Abelardo. Vamos a ver si tuve razón o no”.

Sobre eso, ¿qué voz tendrá en el Congreso?

“Todavía estamos discutiendo cuál será el estilo de esa postura crítica. Pienso que la gente votó por mí con la esperanza de que siguiera ejerciendo un control político como el que he hecho hasta ahora. Pero hay que ver hasta dónde el Gobierno cumple lo que prometió en campaña, si resulta peor o si termina moderando sus aspiraciones. Voy a seguir avanzando en proyectos de ley en los que espero que el Gobierno nos apoye y en la implementación de los que logramos sacar en el periodo pasado. Por ejemplo, logramos prohibir el matrimonio infantil, logramos sacar una ley para erradicar la mutilación genital femenina junto con mujeres de la comunidad embera, logramos reformar la Ley 30 para aumentar el presupuesto de las universidades públicas, como la Universidad de Antioquia. ¿Abelardo de la Espriella va a implementarlas o no? ¿Qué me preocupa hasta hoy? Que la mayoría de los nombramientos de Abelardo han sido personas de los de siempre, políticos tradicionales o personas que no conocen su sector y que tienen una agenda antiderechos”.

¿Quiénes entran ahí?

“Por ejemplo, Vivian Morales. En 30 años de vida política no se le conoce ninguna gestión relevante en materia de educación. Lo único que sí sabemos es que es archienemiga de los derechos de las minorías. Y es enemiga de los derechos de los niños, porque el derecho a tener una familia no es un derecho de los adultos, es un derecho de los niños”.

En cuánto a la agenda del gobierno electo, ¿cuáles son sus preocupaciones?

“En materia internacional me preocupa mucho la alineación directa de Abelardo con Trump, con Netanyahu y con el Partido Republicano. La decisión de restablecer relaciones con Israel, a pesar de que ya fue declarado un genocidio por la ONU, y además trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén, que es un territorio ocupado ilegalmente por Israel y que pertenece al pueblo palestino. La mayoría de países mantienen su embajada en Tel Aviv. Con esa decisión, Abelardo está desconociendo al pueblo palestino y respaldando al Gobierno de Netanyahu, cuyo primer ministro tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional”.

La decisión más cercana delnuevo Congreso será la elección de la Presidencia del Senado y la conformación de las comisiones. ¿Qué busca usted?

“Para mí, entre el de De la Espriella y el de Uribe, que entre el diablo y escoja. Yo no voy a lavarle la cara a ninguna de esas propuestas. Gane quien gane la Presidencia del Senado, no me parece que vaya a ser una buena noticia para la gente. A mí lo único que me interesa es ubicarme en una comisión en la que pueda defender temas de los que he hablado, esas son la Primera, la Séptima y la Sexta”.

¿Qué proyectos de Ley tiene planeados y cómo los va a priorizar?

“En el Congreso pasado tuvimos una posibilidad grande de que nuestros proyectos se convirtieran en ley; pienso que al gobierno Petro le quedaba muy difícil oponerse a nuestra agenda. Sin embargo, para que una ley pase por el Congreso se necesita el apoyo del Gobierno. El Gobierno pesa muchísimo. Con un presidente que promete reducir el Estado, implementar leyes será muy difícil. Yo quiero que la gente entienda que el Estado no es solo la burocracia politiquera que está repartiendo Abelardo. El Estado también es que haya un médico en cada municipio, un maestro en los colegios, un policía, un soldado. Vamos a tener esa dificultad. ¿En qué vamos a trabajar? Primero, en garantizar que los deudores de cuota alimentaria paguen. Vamos a presentar un proyecto para poner un límite de tiempo a esos procesos, incluyendo restricciones como impedir el acceso a partidos de fútbol, conciertos y otros eventos para quienes tengan esas deudas. También vamos a hacer obligatorios los debates entre candidatos presidenciales. Esta guachafita de que quienes encabezan las encuestas no asistan a los debates solo les sirve a los autoritarios. Y vamos a abrir el debate sobre el alquiler de vientres. Personalmente considero que es una forma de explotación y que las mujeres colombianas no deben estar a la venta”.

¿Cree que hay algún legado del gobierno Petro que deba protegerse?

“Hay que proteger la reforma laboral. ¿Qué cosas no hay que repetir? La repartija burocrática. Abelardo prometió que los cargos públicos se entregarían por mérito. Yo quisiera que eso fuera verdad y le voy a hacer control político”.

¿Cuál es su concepto sobre Abelardo de la Espriella?

“Abelardo de la Espriella es el Petro de la derecha: es una persona enemiga de las instituciones. No me lo estoy inventando: él publicó un comunicado antes de la segunda vuelta diciendo que, si ganaba la Presidencia, el Congreso tenía que aprobar todas sus reformas porque esa era la voluntad popular. ¿No era eso mismo lo que decía Petro con la consulta popular? Yo estoy segura de que se ven en el espejo y se asustan de lo parecidos que son. Hay gente que dice: ‘¿y si llega y gobierna diferente?’. Ojalá. Me encantaría estar equivocada”.

¿Qué debería priorizar el nuevo Gobierno?