Atención, profesional de salud: Abren inscripciones para Servicio Social Obligatorio

El Ministerio de Salud anunció la apertura de las inscripciones para el tercer proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio (SSO) de 2026, dirigido a profesionales de bacteriología, enfermería, medicina y odontología de las universidades del país.
De acuerdo con la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, el proceso de asignación se llevará a cabo el próximo 16 de julio de 2026, mientras que las inscripciones estarán habilitadas entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2026.
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Para esta convocatoria, las secretarías departamentales y distritales de salud reportaron un total de 1.360 plazas disponibles, distribuidas en distintas regiones del país y destinadas a las profesiones que hacen parte del Servicio Social Obligatorio.