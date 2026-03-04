x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cajacopi EPS cambió de nombre: así se llamará ahora y esto deben saber sus afiliados

La aseguradora aclaró que seguirán vigentes los contratos suscritos con instituciones prestadoras de servicios de salud y otros proveedores.

  • Según sus cuentas, Cajacopi cuenta con 1,4 millones de usuarios en todo el país. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Según sus cuentas, Cajacopi cuenta con 1,4 millones de usuarios en todo el país. FOTO CAMILO SUÁREZ
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La EPS Cajacopi anunció el cambio de su razón social a Proteger EPS S.A.S., decisión que fue avalada por la Superintendencia de Salud mediante resolución de diciembre de 2025. Con esta determinación, la entidad formalizó una nueva denominación corporativa en medio de un contexto enrarecido dentro del sistema de salud.

Le puede interesar: Hijo del hombre que quemó sede de una EPS en La Guajira necesita cirugía ocular.

El anuncio fue presentado por el gerente general de la aseguradora, Roberto Solano Navarra, quien explicó que la modificación responde a una estrategia institucional orientada a fortalecer la identidad de la organización. Según precisó, el ajuste se produce en un escenario caracterizado por cambios normativos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como escenarios sociales y operativos que impactan el sector.

Desde la entidad señalaron que el nuevo nombre busca consolidar una imagen acorde con los desafíos actuales del sector y reafirmar su propósito de priorizar la protección, el bienestar y la calidad en la prestación de servicios. La transformación, indicaron, apunta a proyectar mayor coherencia con su misión institucional.

En cuanto a los efectos jurídicos, la EPS aclaró que la actualización de la razón social no altera su naturaleza legal, su objeto social ni el tipo de sociedad con el cual opera. También confirmó que se mantienen sin cambios el número de identificación tributaria (NIT), la personería jurídica y la representación legal, al igual que la validez de todos los compromisos que tenían de antes.

Por otro lado, Proteger informó que continúan vigentes los contratos suscritos con proveedores e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), es decir, los hospitales y clínicas. De igual manera, permanecen activas las obligaciones tributarias, administrativas y financieras y los procesos judiciales en curso. Los procedimientos habituales, como la radicación de facturas, no sufrirán modificaciones a raíz del nuevo nombre.

En relación con el Plan de Reorganización Institucional (PRI), Proteger EPS reiteró que siguen en firme los compromisos asumidos desde su autorización en agosto de 2022 por parte de la Supersalud. La entidad subrayó que el cambio de denominación no implica variaciones en las condiciones ni en los lineamientos establecidos dentro de ese proceso.

Respecto a la prestación de servicios, la EPS enfatizó que conserva sus responsabilidades como aseguradora. En ese sentido, garantizó la continuidad en el acceso a las atenciones contempladas en el plan de beneficios en salud, asegurando que la transición nominal no incide en la operación ni en la cobertura para los afiliados.

Solano Navarra recalcó que “seguimos siendo la misma organización, con el mismo compromiso con la salud y el bienestar de nuestros afiliados, enfocados en el respeto y el crecimiento de nuestro talento humano”.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida