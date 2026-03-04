“Esto no es jugando”: alcalde de Medellín alertó por nuevo sobrevuelo de drones en Hidroituango

Un nuevo sobrevuelo de drones en Hidroituango volvió a encender las alertas de las autoridades. El hecho fue confirmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que la situación se reportó a eso de las 9:00 p. m. en la zona de la subestación de la central hidroeléctrica.

“Y ojo con esto, ayer a las 9:00 p. m., de nuevo en el sector de Hidroituango, recibí el informe, ahora de EPM, en el sitio exacto, encima de la subestación de energía, sobrevuelos de drones. Esto no es jugando”, indicó el mandatario.

La preocupación se mantiene porque la situación se reportó tan solo un día después de que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cancelaran una rueda de prensa programada en el proyecto hidroeléctrico por un plan de atentado en su contra.

Le puede interesar: En video | Estos fueron los drones que sobrevolaron Hidroituango y que obligaron a cancelar visita del gobernador y el alcalde

Al parecer, los mandatarios habían recibido una llamada que alertaba por un sobrevuelo de al menos cuatro drones en la zona que estaban siendo manipulados por estructuras criminales que buscaban atentar no solo contra ellos, sino también contra funcionarios del proyecto, de EPM y 100 periodistas.

Incluso, en videos grabados por la Fuerza Pública, se observan las luces titilantes de las aeronaves realizando recorridos constantes sobre el lugar.

Tras conocerse las imágenes, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín decidieron cancelar la actividad mientras se evaluaba la situación de seguridad.

Entérese: Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango

“A nosotros Petro nos mandó a desmontar el 70% del esquema de seguridad de la UNP, por ejemplo. Pero eso sí, a Calarcá lo protege. Y les voy a decir una cosa que ya tanto caos es más raro todavía, ¿por qué Petro trata de sacar en limpio las disidencias de las Farc, al Frente 36 de Calarcá? Con este riesgo que existe para el proyecto y que existía para todos nosotros”, criticó Gutiérrez.

La utilización de drones como mecanismo de intimidación y ataque no es nueva en el departamento. Desde el año pasado esta modalidad se ha intensificado y cobró especial notoriedad el 21 de agosto, tras la muerte de 13 policías en el municipio de Anorí.

Aunque ese ataque fue perpetrado con artefactos explosivos, se conoció que las labores de recuperación de los cuerpos se vieron retrasadas porque el frente 36 de las disidencias de las Farc mantenía sobrevuelo de drones en el sector.