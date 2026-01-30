¿Cuáles son los interventores y funcionarios sospechosos de hacer “negocio” con las EPS, como lo reconoció Petro?

El carrusel de interventores de las EPS y el supuesto desvío de recursos de la salud son la nueva manzana de la discordia entre los burócratas del Gobierno Nacional, que ahora se tiran la pelota buscando culpables por los pobres resultados que esos funcionarios han tenido en su gestión.
En una esquina están el presidente Gustavo Petro, quien como en otras ocasiones ha depositado la culpa de los vacíos de su administración en los subalternos, y el ex superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; y en la otra, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, y su padrino de bodas, Jaime Ramírez Cobo.
