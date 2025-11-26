Alertan colapso de Nueva EPS: Asocapitales pide plan ante deudas de $21 billones

Asocapitales, organización que reúne a las 32 alcaldías de ciudades capitales, advirtió que el sistema de salud atraviesa una crisis de proporciones nunca antes vista. Su director, Andrés Santamaría, afirmó que el deterioro del sector está generando suspensión de tratamientos, demoras críticas y un riesgo creciente para la población más vulnerable.
Santamaría explicó, en diálogo con El País de Cali, que la Nueva EPS —la más granfe del país, con más de 11 millones de afiliados— concentra gran parte del colapso. La deuda con clínicas y hospitales pasó de $5,4 billones a $21 billones, según cifras citadas por la Contraloría. Esto ha llevado a instituciones, como la Clínica Occidente en Cali, a detener servicios por falta de recursos, dejando a miles de usuarios sin atención continua.